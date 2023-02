Streik in Gladbeck: keine Müllabfuhr, mehr Einschränkungen

Gladbeck. Am 14. Februar wird der Zentrale Betriebshof Gladbeck bestreikt. Was das für Gladbecker bedeutet und welche Einrichtungen noch betroffen sind.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) streikt am Dienstag, 14. Februar, ganztägig. Er folgt damit dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaften Verdi und Komba. Aus diesem Grund fällt im Bezirk 2 die Leerungen der Papierbehälter ersatzlos aus. Bei der nächsten Leerung können haushaltsübliche Mengen Papier und Pappe in Kartons verpackt oder gebündelt neben den Papierbehälter gestellt werden. Papier und Pappe können aber auch zu den üblichen Öffnungszeiten (außer am Streiktag) am Wertstoffhof an der Wilhelmstraße abgegeben werden.

Die Leerung der Restabfallbehälter findet nach Möglichkeit statt. Sollten Behälter am Dienstag nicht geleert werden, bittet der ZBG, diese stehenzulassen. Eine Leerung erfolgt innerhalb der nächsten Tage. Die Straßenreinigung findet an diesem Tag eingeschränkt statt. Die Abholung von Sperrgut muss verschoben werden. Der ZBG wird die Sperrgutabfuhr bis zum Ende der Woche nachholen, bittet aber um Verständnis, dass den betroffenen Bürger vorab kein genauer Nachholtermin genannt werden kann.

Gladbecker Friedhöfe mit Notbesetzung, Tiergehege Wittringen geschlossen

Auch die Annahmestelle des Wertstoffhofes an der Wilhelmstraße ist vom Streik betroffen. Da am Dienstag keine Abfälle angenommen werden können, bittet der ZBG, den Besuch zu verschieben. Es können ebenfalls keine Sperrmülltermine vereinbart werden, da das Sperrmülltelefon wie auch die Hotline nicht besetzt sind. Auf allen drei städtischen Friedhöfen werden Besucher am Streiktag nur eine Notbesetzung vorfinden. Das Tiergehege in Wittringen bleibt an diesem Tag ebenfalls geschlossen.

