Stadt Gladbeck will das alte Stellwerk Zweckel nicht kaufen

Gladbeck. Die CDU Zweckel hat einige Fragen zum Stellwerk Zweckel an die Stadtverwaltung gerichtet. Die hat Stadtbaurat Volker Kreuzer jetzt beantwortet.

Die Zukunft des historischen Stellwerks in Zweckel liegt der CDU Zweckel schon seit langem ganz besonders am Herzen. Einige Zeit ist es still geworden um das „Blumenstellwerk“, doch haben die Christdemokraten im Stadtteil nun einige Fragen an die Verwaltung gerichtet. Vor allem geht es darum, ob das Stellwerk der Stadt zum Kauf angeboten wurde und wenn ja, warum die Politik bislang noch nicht einbezogen wurde.

Stadtbaurat Volker Kreuzer antwortet auf die Fragen der CDU zum Stellwerk Zweckel

Die Fragen des Ortsverbandsvorsitzenden Christoph Wiechers hat jetzt Stadtbaurat Volker Kreuzer beantwortet. Demnach ist die Stadt tatsächlich Ende September 2020 von der BEG (BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH) per Mail darüber informiert worden, dass das „Blumenstellwerk“ Zweckel auf einer Auktion versteigert werden soll. Die Stadt sei gebeten worden, so der Baurat, ihr Interesse an der Fläche zu prüfen und gegebenenfalls ein Kaufinteresse mitzuteilen. Ein möglicher Kaufpreis sei nicht genannt worden. Die Stadt habe allerdings kein Interesse.

Als Gründe nennt Kreuzer die äußerst geringe nutzbare Fläche des kleinen Gebäudes sowie die finanziellen Belastungen, die „mit dem Erwerb und der Nutzung eines technischen Denkmals wie dem Stellwerk Zweckel verbunden“ seien. Auch die schwierige Haushaltssituation führt er als Grund gegen einen Kauf an. Zudem weist Kreuze darauf hin, dass ja der Verein der „Stellwerkfreunde“ Interesse am Kauf des Gebäudes bekundet habe.

Die Stellwerkfreunde will die Stadt über den Auktionstermin informieren

Die „Stellwerkfreunde“ sollen deshalb „über den Auktionstermin und das bis dahin seitens der BEG festzusetzende Auktionslimit informiert werden, sobald der Stadt darüber Informationen vorliegen“. Bis zum 10. März 2021, erklärt der Stadtbaurat weiter, habe die erforderliche Freigabe der DB AG für einen Verkauf des Stellwerks Zweckel noch nicht vorgelegen. Die erste Möglichkeit zur Versteigerung des Stellwerks gebe es daher nach aktueller Auskunft der BEG im Sommer 2021. Bis dahin werde man die „Stellwerkfreunde“ auf jeden Fall mit den nötigen Informationen zum Erwerb des „Blumenstellwerks“ versorgen.