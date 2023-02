Schock: Stammzellen-Spender für kranken Max ist abgesprungen

Sondertermin für Typisierung beim Karnevalsumzug

Rotkreuzleiter Wilhelm Walter hat sofort auf die Hiobsbotschaft reagiert und einen weiteren Typisierungssondertermin organisiert. Alle Gladbecker Jecken, die beim Schubkarrenumzug dabei sind, wie auch die Nachbarschaft am Rosenhügel, sind aufgerufen, sich typisieren zu lassen. Am Sonntag (19. Februar) stellt das DRK dafür ein Zelt an der Südparkschule an der Münsterländer Straße ab 11.15 Uhr auf.

Weitere Gelegenheit zur Typisierung schafft das DRK-Team in der kommenden Woche an den Standorten, die der Tafelwagen anfährt, während der Zeit der Lebensmittelausgabe. Jeweils von 14 bis 16 Uhr können sich Bürger hier einfinden. Am Montag am Braucker Markt, am Dienstag in Rentfort-Nord am Parkplatz Ecke Gustav-Stresemann-Straße, am Mittwoch auf dem Marktplatz in der Stadtmitte und am Donnerstag auf dem Zweckler Markt.