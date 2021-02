Der Neubau steht, und im Sommer beginnt für die fünften Klassen am Heisenberg-Gymnasium dann auch der gebundene Ganztag.

Schule Heisenberg-Gymnasium startet im Sommer in gebundenen Ganztag

Gladbeck. Verlässliche Zeiten, individuelle Förderung und ein ausgewogener Mittagstisch: Gladbecker Heisenberg-Gymnasium startet in den Ganztag.

Im Sommer werden alle Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrgangs am Heisenberg-Gymnasium im Ganztag starten. Danach erfolgt jedes Jahr mit den neu hinzukommenden Eingangsklassen schrittweise der weitere Ganztagsausbau. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Der Ganztag wird schrittweise am Heisenberg-Gymnasium eingeführt

Der Rat der Stadt Gladbeck hatte nach positivem Votum der Schulgemeinde im Februar 2019 die schrittweise Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs am Heisenberg-Gymnasium ab dem Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Die Bezirksregierung Münster genehmigte das Vorhaben.

Der gebundene Ganztag wird auf der Grundlage des pädagogischen Konzepts des Heisenberg-Gymnasiums für alle Schülerinnen und Schüler in den Ganztagsklassen umgesetzt. In diesem Konzept eingebunden sind insbesondere verlässliche Schulzeiten, vielfältige Angebote, individuelle Förderung sowie eine ausgewogene Mittagsverpflegung.

Für die Jungen und Mädchen der Grundschulen, die in eine weiterführende Schule wechseln sollen, können die Erziehungsberechtigten damit für jede Schulform (Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium) mindestens eine im Ganztag geführte Schule als Angebotsschule anwählen, so die Stadtverwaltung. Mit dem Ausbau von gebundenen Ganztagsschulen verbinde die Stadt Gladbeck Wünsche der Erziehungsberechtigten für eine verlässliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit „vielfältig im Ganztag ausgerichteten Angebots- und Förderstrukturen in den Schulen“.

