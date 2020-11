Grüne: Windrad Mottbruchhalde verhindert nicht die IGA-Pläne

Gladbeck. Windrad schließt die Freizeitnutzung der Mottbruchhalde nicht aus, so die Gladbecker Grünen. Sie kritisieren, wie die AfD mit dem Thema umgeht.

Ein Windrad auf der Mottbruchhalde steht nicht im Widerspruch zu den Plänen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027. Diese Auffassung vertreten die Gladbecker Grünen schon seit längerem. Nun weisen sie im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um die Steag-Pläne für die Braucker Halde erneuet darauf hin. Und in diesem Zusammenhang üben die Grünen auch Kritik am Umgang der AfD mit der Thematik.

Grüne: AfD schürt Ängste durch falsche Behauptungen

„Seit vielen Jahren streiten sich die Gladbecker Politik und Gesellschaft darum, ob sie ein Windrad auf der Mottbruchhalde wollen oder nicht. Nachdem die Anwohnerklage gegen das Bauvorhaben verloren wurde, wird das Projekt nun umgesetzt“, heißt es in einer Stellungnahme der neuen grünen Fraktionsvorsitzenden Ninja Lenz. Nach Ansicht der Grünen nütze es daher nichts, wenn man nun - „wie die AfD es in den letzten Tagen wieder versucht hat - durch falsche Behauptungen Ängste schürt“. Es sei vielmehr notwendig, mit Vorurteilen aufzuräumen, um vor allem im Gladbecker Süden „falsche Fakten zu Schlagschatten und Lärmbelästigung zu entkräften, um möglichst viel Akzeptanz zu erlangen“.

Auch die Mär der verlorenen IGA werde immer wieder instrumentalisiert, um Stimmung gegen die geplante Anlage auf der Mottbruchhalde zu machen. Auf mehrfache Nachfrage beim Regionalverband Ruhr (RVR) und der Steag stehe für die Grünen fest, dass eine mögliche Freizeitnutzung der Mottbruchhalde von Bürgerinnen und Bürgern durch den Betrieb des Windrades nicht eingeschränkt werde.

Gladbeck will sich mit zwei Projekten an der IGA 2027 beteiligen

„Der RVR richtet im Jahr 2027 die Internationale Gartenausstellung in unserer Region aus. Gladbeck will sich mit zwei Projekten beteiligen und hat die Freizeitstätte Haus Wittringen und die sogenannte Haldenlandschaft Brauck mit der Mottbruchhalde als Projektideen angemeldet“ so Lenz weiter. Im Gesamtkonzept der Gartenausstellung spielten die Themen Klimaschutz, Energie und Umwelt zentrale Rollen, weshalb das Windrad nach Ansicht der Grünen auch in keiner Weise im Widerspruch zur IGA stehe. Die Gladbeck-Wind GmbH würde sich vielmehr zum Beispiel durch Schautafeln zum Thema erneuerbare Energien und Energiewende einbringen können.

