Ehrenamtliche packten in Gladbeck schon kurz nach der Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 an, um die Opfer des zerstörerischen Naturereignisses im Ahrtal, unter anderem in Dernau, zu unterstützen. Unzählige Pakete verließen die Sammelstelle am Wehlingsweg in Richtung Notgebiet.