Bürgerforum: Bei A52-Bau schwimmen Gladbeck die Felle davon

So sieht die Autobahn GmbH den Tunnel A52 in Gladbeck. Das Bürgerforum glaubt nicht an den Bau.

Gladbeck. Der Brief der Bürgermeisterin an Ministerpräsident Wüst ist fürs Bürgerforum ein Zeichen dafür, wie unwahrscheinlich der A52-Bau mit Tunnel sei.

Das Bürgerforum sieht in dem Brief der Bürgermeisterin, in dem sie Ministerpräsident Hendrik Wüst bittet, den Ausbau der A52 zu beschleunigen, ein Zeichen dafür, dass der Stadt „die Felle wegschwimmen. Denn es zeigt sich immer deutlicher, wie unwahrscheinlich der A52- Bau mit einem Tunnel ist.“

Das Bürgerforum verweist auf Berlin, wo in der Koalition heftigst um die Verkehrswende gestritten werde. Zwar gebe es einen Kabinettsbeschluss zur Planungsbeschleunigung auch für den A52-Bau, gleichzeitig aber auch für die Sanierung Hunderter maroder Brücken und die Sanierung der Schienen. Das Bürgerforum folgert daraus. „Wie angesichts dieser widerstreitenden Interessen in der Regierungskoalition das schlussendlich noch vom Bundestag zu beschließende Gesetz aussehen wird, ist nicht absehbar, zumal dabei auch der grüne NRW- Verkehrsminister Oliver Krischer noch ein gewichtiges Wort zur A52 mit reden wird.“

Bürgerforum spricht von enormem Zeitverzug bei den Planungen

Zumal der Zeitverzug beim Autobahnbau schon jetzt dramatisch sei, sagt das Bürgerforum. „Das laufende Planfeststellungsverfahren für das riesige Autobahnkreuz in Wittringen kommt seit acht Jahren nicht voran, das Verfahren für den südlich anschließenden Bottroper Planungsabschnitt sogar seit fast 15 Jahren nicht.“ das verfahren für den Tunnel habe nicht einmal begonnen.

Hinzu komme Widerstand auf regionaler Ebene – unter anderem von Grünen und Linken, außerdem eine „Kostenexplosion“, so das Bürgerforum – und rechnet vor: Der ca. 9 Kilometer lange Neubau der A52 von Essen- Nord bis Gelsenkirchen- Buer würde zu den teuersten Autobahnprojekten in Deutschland zählen. Durch das geplante Kreuz (real ca. 380 Mio. Euro Kosten, gemessen an vergleichbaren Projekten in NRW) und den Tunnel (ca. 400 Mio. Euro Kosten bei vergleichbaren Projekten in Deutschland) schrauben sich die Gesamtkosten schon heute in Richtung der Milliardengrenze hoch. Jeder einzelne Kilometer würde nach jetzigem Stand fast 90 Millionen Euro kosten, mit steigender Tendenz.

Bau der Autobahn in Gladbeck aus Sicht des Bürgerforums unwirtschaftlich

Das Bürgerforum geht daher davon aus, dass der Bau unwirtschaftlich ist und es auch in Berlin Überlegungen geben wird, ob der Bau der Autobahn zwischen Essen und Gelsenkirchen noch weiter verfolgt werden sollte.

Das alles, so die Folgerung des Bürgerforums sei auch der Verwaltungsspitze klar. „Das ist der Grund, warum der Brandbrief gesendet wurde! Wären die jahrelangen Aussagen unserer Verwaltung über zügige Planung und baldigen Tunnelbau der A52 seriös und sicher gewesen, hätte es keinerlei Grund gegeben, den Ministerpräsidenten um den baldigen A52-Bau zu bitten.“

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck