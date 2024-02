Land will Kapazitäten weiter ausbauen

Die Unterkunft in Gladbeck, für die Ministerin ist es „ein Baustein, um das Landessystem weiter auszubauen“. Mit der ZUE am Festplatz und dem, was sonst in NRW aufgebaut werde, habe das Land damit sein Versprechen gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden eingehalten, heißt es seitens des Ministeriums. Im September 2023 hatte man zugesichert, bis Ende März 3000 zusätzliche Landesplätze zu schaffen. Zum 21. März 2024 stünden nach aktueller Planung 34.218 aktive Plätze in Landesunterkünften zur Verfügung. Das seien entspreche einem Netto-Zuwachs von 3108 Plätzen, so die Rechnung des Landes.

Damit seien die Bemühungen des Landes aber noch nicht am Ende. Ministerin Josefine Paul spricht in Gladbeck von 41.000 Plätzen, die das Land bereitstellen werde, „um zu puffern, zu steuern und die Kommunen zu entlasten“. Bis Ende 2024 will man dieses Ziel erreichen.