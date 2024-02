Gladbeck. In diesem Jahr kann auf dem Gladbecker Wochenmarkt erstmals eine New Yorker Spezialität probiert werden. Dies und mehr in der Terminübersicht.

Die Stadt Gladbeck lädt gemeinsam mit dem Citymanagement zum Start der kulinarischen Veranstaltungen auf dem Wochenmarkt ein. So können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz traditionellen westfälischen Grünkohl genießen. Zubereitet wird das Wintergericht mit frischen Zutaten direkt vom Gladbecker Wochenmarkt von Joel Markmann vom Café Joe’s.