Gladbeck. Tod im Bombenhagel: Unterlagen aus dem Stadtarchiv fördern Informationen zu den Umständen zutage. Wie starb der Russe Filimonenko in Gladbeck?

Für die Nachkommen von Michail Filimonenko grenzte es an ein Wunder. Viele Jahre wusste die Familie des russischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg nicht, wo er seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. Bis sie nach langer Suche in Gladbeck ausfindig gemacht werden konnte. Das Schicksal des Russen bewegte so sehr, dass die WAZ weiter eintauchte in die Vergangenheit. Offen blieb bisher die Frage: Wie war es Michail Filimonenko in Gladbeck ergangen? Ein Versuch, dessen letzte Stunden zu beleuchten.