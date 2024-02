Gladbeck. 500 Tänzerinnen und Tänzer bieten fünf Stunden grandiosen Spektakels beim Up to Dance-Festival in Gladbeck. Hier die Fotos des Abends

Tanz, das ist geballte Energie gepaart mit Kreativität und Disziplin, ausgeführt mit Ästhetik und Leidenschaft. Das zeigte am Samstag wieder einmal das „Up to Dance Festival“, bereits in seiner 34. Auflage.