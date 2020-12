Coronavirus Impfzentrum in Essen: Alles Wichtige zur Corona-Impfung

Essen. Im neu eingerichteten Impfzentrum in der Messe Essen kann der Betrieb starten – sobald der Impfstoff verfügbar ist.

Die Aufbauarbeiten für das Impfzentrum in der Messe Essen sind abgeschlossen, der Betrieb könnte kurzfristig starten.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum in Essen und die Corona-Impfung. Das müssen Sie jetzt wissen:

Wo entsteht das Impfzentrum in Essen?

Das Essener Impfzentrum befindet sich in der Halle 4 der Messe Essen an der Lührmannstraße in Rüttenscheid.

Kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum in Essen kommen? Gibt es Parkplätze?

Es gibt ausreichend Parkplätze vor der Halle 4. Mit dem Nahverkehr (Linie U 11) erreicht man die Messe-Eingänge Messe Ost/Grugahalle und Messe West/Messe Süd.

Wann ist das Impfzentrum in Essen geöffnet?

Das Impfzentrum wird geöffnet, sobald der Impfstoff verfügbar ist. Geplant ist die Öffnung von Montag bis Samstag.

Corona-Impfung in Essen: Wer wird zuerst geimpft?

Zuerst sollen über 80-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen oder solche, die im Gesundheitswesen arbeiten, geimpft werden.

Wie melde ich mich zur Impfung in Essen an und was muss ich mitbringen?

Die Anmeldung erfolgt telefonisch über die Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung 116117.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Wer krank ist, wird nicht geimpft. Am Eingang wird Fieber gemessen.

Wie viele Menschen werden in Essen täglich geimpft?

Es können bis zu 2400 Menschen täglich geimpft werden.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Für den Impftermin sollte eine Stunde eingeplant werden.

Welchen Impfstoff gibt es in Essen?

Welche Impfstoffe verfügbar sein werden, steht noch nicht fest.

Alle Infos zur Corona-Lage in Essen finden Sie in unserem Newsblog.

Wer führt die Impfung durch?

Geimpft wird durch Ärztinnen oder Ärzte.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Wer als Arzt mitmachen möchte, kann sich über die Online-Portale der Kassenärztlichen Vereinigung melden.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt gegen Corona impfen lassen?

Die Impfung beim Hausarzt ist anfangs nicht möglich, auch weil der Impfstoff sehr stark gekühlt werden muss.

Wo kann ich mich bei der Stadt über die Corona-Impfung informieren?

Informationen gibt es auf der Seite www.essen.de.

Mehr zum Impfzentrum in Essen lesen Sie hier:

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.