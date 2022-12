Zoo Duisburg: Koala Eerin geht auf tierischer Hochzeitsreise

Koala-Dame Eerin aus dem Zoo Duisburg soll in Dresden Nachwuchs bekommen.

Duisburg. Koala Eerin aus dem Zoo in Duisburg soll im Tierpark in Dresden Nachwuchs bekommen. Ihr Auserwählter heißt Mullaya und soll gut zu ihr passen.

Koala Eerin aus dem Zoo in Duisburg ist nach Angaben des Tierparks am Kaiserberg auf wichtiger Mission unterwegs: Familienplanung im Sinne des Artenschutzes. Am Freitagmorgen machte sich das Beuteltier mit Revierleiter Mario Chindemi auf den Weg. Im rund 600 Kilometer entfernten Zoo Dresden soll Eerin zeitnah ihren Partner Mullaya kennen lernen.

„Eerin und Mullaya passen genetisch gut zueinander, sie haben beide noch keinen Nachwuchs bekommen und wir hoffen, dass sie zueinander finden“, sagt Dr. Kerstin Ternes. Die Zootierärztin koordiniert von Duisburg aus die Erhaltungszucht der Koalas in ganz Europa und hat das Zusammentreffen der zwei Beuteltiere initiiert.

Wenn alles klappt, wird nach einer Schwangerschaft von etwas über 30 Tagen ein kleiner Koala geboren, der dann in den Beutel der Mutter krabbelt und sich fest an einer Zitze ansaugt. Dabei bestehe perspektivisch die Möglichkeit, dass Eerin zu einem späteren Zeitpunkt zurück nach Duisburg kommen könnte.

Eerin musste wenige Monate nach der Geburt im Zoo Duisburg aufgepäppelt werden. Foto: Daniel Tomczak

Sie wurde am 14. Juni 2020 im Tierpark am Kaiserberg geboren. Ihre Geschichte ist eine besondere: Im Alter von einigen Monaten musste das Pflegerteam unterstützend eingreifen und Eerin phasenweise mit Milch zufüttern. Haare im Beutel von Mutter Eora hatten sich um eine Zitze gewickelt, der Milchfluss war eingeschränkt.

„Eerin war schwach, passte soeben auf die Handfläche eines Menschen und war auf unsere Hilfe angewiesen. Da haben wir natürlich direkt gehandelt und Starthilfe gegeben“, erinnert sich Chindemi. Mit spezieller Koalamilch wurde das kleine Beuteltier wochenlang zugefüttert. Tagsüber lebte die kleine Eerin bei Mutter Eora im Koalahaus, zum Abend schlüpfte dann Chindemi in die Rolle der Koalamutter, bot immer wieder die spezielle Koalamilch sowie Eukalyptus an und trug den Mini-Koala in einem selbstgenähten Beutel umher.

„Dass unsere Eerin nun einen passenden Partner kennenlernt, macht uns alle sehr glücklich und wir drücken die Daumen, dass alles klappt“, sagt Mario Chindemi.

