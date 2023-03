Der Tatort in Duisburg-Marxloh: Der Bereich vor einem Fitnessstudio an der Kaiser-Wilhelm-Straße. (Archivbild)

Mordkommission Wilde Szenen in Marxloh: Über 20 Männer geraten in Streit

Duisburg. Über 20 Männer haben sich in Marxloh ein wildes Handgemenge geliefert. Messer kamen dabei zum Einsatz. Was die Polizei über die Beteiligten sagt.

Vor einem Fitnesscenter in Duisburg-Marxloh sind in der Nacht zu Samstag über 20 junge Männer in einen Streit geraten. Bei dem Handgemenge wurde ein Duo mit Messerstichen verletzt. Deshalb ermittelt nun eine Mordkommission.

Was die Ermittler zu der Auseinandersetzung bereits wissen: Gegen 0.20 Uhr mussten drei Männer (18, 20 und 24 Jahre alt) in einem VW Tiguan auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Höhe der Wilfriedstraße verkehrsbedingt halten. Im Bereich des Fitnessstudios gerieten sie mit einer etwa 20-köpfigen Gruppe, die zu Fuß unterwegs war, in einen Streit. Nach bisherigen Informationen geht die Polizei davon aus, dass der Konflikt „eine Vorgeschichte“ hatte und die Beteiligten sich kannten.

Die drei Männer stiegen im Verlauf des Vorfalls aus dem Tiguan, es kam zu hektischen Szenen: Dabei trugen der 18-Jährige und der 24-Jährige Stichverletzungen davon, der VW wurde beschädigt.

Auseinandersetzung in Marxloh: Alle Beteiligten sind polizeibekannt

Die beiden Verletzten retteten sich in das Auto und fuhren zur Hamborner Polizeiwache. Sie wurden dann medizinisch versorgt. Der dritte VW-Insasse war zunächst zu Fuß geflüchtet. Später trafen Polizisten ihn an und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei keinem der drei Männer bestand nach Polizeiinformationen Lebensgefahr.

Nach den ersten Aussagen der drei Männer konnte die Kripo noch im Laufe des Samstags fünf Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren identifizieren und vier von ihnen ermitteln und vernehmen. „Alle Beteiligten der Auseinandersetzungen sind wegen Gewalt-, Drogen- oder Raubdelikten bekannt“, nennt Polizeisprecher Stefan Hausch erste Details.

Die Ermittlungen laufen weiter. Die Staatsanwaltschaft bewertet den Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt. Hinweise von Augenzeugen nehmen die Ermittler bei ihrer Arbeit unter 0203 280 0 entgegen.

