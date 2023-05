Tatort Sternbuschweg in Duisburg: Im Bereich von Laufsport Bunert brach das Opfer zusammen.

Messerangriff Wieder Messerattacke in Duisburg: Bluttat mit Vorgeschichte

Duisburg. Ein 35-Jähriger hat auf dem Sternbuschweg in Duisburg einen 31-Jährigen mit einem Messer attackiert. Was die Polizei zur Tat in Neudorf weiß.

Es ist die nächste Messerattacke in Duisburg: Auf dem Sternbuschweg in Duisburg-Neudorf hat am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ein 35 Jahre alter Mann einen 31-Jährigen angegriffen und verletzt.

Nur vier Minuten nach der Tat nahmen Polizisten den 35-Jährigen fest, stellten das mutmaßliche Tatmesser sicher. Sein Kontrahent schleppte sich mit mehreren Stichverletzungen über den Gehweg. Im Bereich des Geschäfts von Laufsport Bunert soll er nach Berichten von Anwohnern zusammengebrochen sein.

Retter brachten den Mann in eine Klinik. Lebensgefahr besteht für ihn nach Behördenangaben nicht. Beim mutmaßlichen Täter und dem Opfer handelt es sich nach Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft um Syrer. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren Streitigkeiten zwischen den Landsmännern in der Vergangenheit die Ursache“, heißt es in einer Mitteilung.

Messerangriff in Duisburg: Sternbuschweg war gesperrt

Für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Spurensicherung sperrten Einsatzkräfte den Sternbuschweg in Höhe Kolonie- und Kortumstraße in beide Fahrtrichtungen. Auch die Zufahrten zu der Hauptstraße wurden abgeriegelt. Beamte brachten den mutmaßlichen Täter ins Polizeigewahrsam. Er soll am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zuletzt hatten in Duisburg immer wieder Attacken mit Messern für Negativschlagzeilen gesorgt – unter anderem in der Altstadt, im John-Reed-Fitnessstudio und am Hamborner Altmarkt.

Die Polizei sperrte die Hauptstraße für die Spurensicherung ab. Foto: Stephan Eickershoff

