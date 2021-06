„Weißer Riese“: Neuer Termin für die Sprengung steht fest

Auch der zweite „Weiße Riese“ an der Ottostraße 24-30 in Duisburg-Hochheide wird gesprengt. Nun hat die Stadt Duisburg den Termin bekanntgegeben.

Duisburg-Homberg. Für die Sprengung des zweiten „Weißen Riesens“ in Duisburg-Hochheide steht nun der Termin fest. Zuvor musste die Sprengung verschoben werden.

Der neue Termin für die Sprengung des zweiten „Weißen Riesens“ in Hochheide steht fest. Wie die Stadt Duisburg mitteilt, soll der ehemalige Wohnpark an der Ottostraße 24-30 am 5. September gesprengt werden. Zuvor musste die Sprengung aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden.

Vor dem Hintergrund der rückläufigen Infektionszahlen geht die Stadt nun davon aus, dass alle notwendigen Sicherungs- und Evakuierungsmaßnahmen problemlos und ohne Gesundheitsgefährdung durchgeführt werden können.

„Weiße Riesen“ in Duisburg-Hochheide – Mehr zum Thema

„Die Entwicklung der letzte Monate hat gezeigt, dass wir mit der Verlegung des Sprengtermins die richtige Entscheidung getroffen haben“, sagt Martin Linne, Dezernent für Stadtentwicklung. „Die strikten Maßnahmen der letzten Wochen und die deutliche Erhöhung des Impftempos zeigen jetzt Wirkung und es kann weiter gehen.“

Weißer Riese fällt Weißer Riese fällt Hier fällt der Weiße Riese in sich zusammen. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Diese Fotomontage zeigt den Ablauf der Sprengung. Das Gebäude sinkt wie geplant in sich zusammen. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Schließlich bedeckt eine Staubwolke die Szenerie. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Sprengingenieur Martin Hopfe (65) gab den Impuls für die Sprengung. Acht Hochhäuser, hunderte Schornsteine und unzählige Sprengungen in Steinbrüchen hatte er zuvor durchgeführt. Foto: Lars Heidrich / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Mit dem Hochhaus verschwand auch dieser spektakuläre Blick auf die anderen Häuser der Siedlung aus den 70er Jahren. Foto: Lars Heidrich / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Vor der Sprengung wurden 290 Kilogramm Plastiksprengstoff in 1450 Bohrlöchern gesteckt und an strategischen Orten direkt an den Wänden angebracht. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Auf vielen Wänden im Gebäude war Asbest aufgetragen. Deshalb mußte die Sprengung schon einmal verschoben werden. Ein erster Termin war für den dritten September 2017 angesetzt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Weißer Riese fällt Die Sprengung ist ein Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Hier sind Einsatzkräfte bei der Evakuierung eines Nachbargebäudes zu sehen. Foto: Tanja Pickartz / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Hier sperren Feuerwehrleute eine Straße. Die Evakuierung der Nachbarschaft war schon um zehn Uhr am Vormittag abgeschlossen. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt 2500 Anwohner mußten ihre Wohungen verlassen. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Die Nachbarhäuser standen sehr nah am Weißen Riesen, daher galt die Sprengung als schwierig. Foto: Volker Herold / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Von oben kann man die Gruben gut erkennen, in die das Gebäude kippen soll. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Damit das Gebäude gut fällt, wurde das Fundament frei gelegt. Foto: Volker Herold / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Das Hochhaus wurde über Monate auf die Sprengung vorbereitet. Im Keller wurden einige tragende Wände entfernt. Foto: Kai Kitschenberg / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Die Bewohner sind schon bis zum Jahr 2011 nach und nach ausgezogen. Verwahrlosung und Müll im Gebäude sorgten für Ärger. Foto: Tanja Pickartz / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Bauleiter Markus Krause, Projektleiter Marc Sommer und Sprengungsingenieur Daniel Maul stehen vor dem 60 Meter hohen Haus. Foto: Volker Herold / Funke Foto Services

Weißer Riese fällt Hier sieht man die Weißen Riesen, die den Wohnpark Hochheide bilden. Insgesamt gab es sechs 20-stöckige Häuser. Zwei weitere Häuser sollen noch abgerissen werden. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Auch Oberbürgermeister Sören Link ist erleichtert: „Alle Weichen für die Sprengung sind nun gestellt. Wie viele Bürgerinnen und Bürger in Hochheide bin ich froh, dass es nun weitergeht und wir ein wichtiges Signal für die Zukunft dieses Stadtteils senden können.“

