Theater-Ruf ertönt vom Dach des Rheinhauser Kom’ma-Theaters

Noch kann das Kom’ma-Theater in Duisburg-Rheinhausen nicht vor Publikum spielen. In Corona-Zeiten starten die Schauspieler eine besondere Aktion.

Duisburg-Rheinhausen. Wegen der Corona-Pandemie sind Theateraufführungen vor Publikum noch untersagt. Das Kom’ma-Theater aus Rheinhausen präsentiert eine neue Aktion.

Auch wenn der Lockdown noch jede konkrete Veranstaltung verbietet, das Kom’ma-Theater wird deshalb nicht stiller, bleibt wie stets in produktiver Unruhe. Theater-Ruf heißt die neue Aktion, mit der das Ensemble signalisieren will, dass es nicht schläft. Der Theater-Ruf ertönt ab Freitag, den 21. Mai jeden Tag um 18 Uhr, bei jedem Wetter vom Dach des Kom’ma-Theaters in Rheinhausen herab.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen?Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Täglich wechselt der Sprecher, die Botschaft, die frohe Nachricht, die von nun an mit Megafon in die Stadt schallen wird. Und so beginnt der sich täglich ein bisschen ändernde Text: „Dies ist eine Botschaft an die Stadt. / Dies ist eine Botschaft an unsere Stadt. / Eine Botschaft aus dem Theater. / Ihr sehr uns nicht. / Ihr hört uns nicht. / Aber wir sind da. / Seid sicher. / Seid euch ganz sicher. / Wir sind da.“

Mehr Infos zum Kom’ma-Theater: www.kommatheater.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West