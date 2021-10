Abriss der Cölve-Brücke zwischen Duisburg und Moers startet

Die Abrissarbeiten an der Cölve-Brücke zwischen Moers und Duisburg-Rheinhausen starten am heutigen Montag.

Duisburg-Rheinhausen/Moers. Der Abriss der maroden Brücke startet heute. Laut Moerser Stadtverwaltung sollen die Arbeiten am Samstag abgeschlossen sein.

Die Abrissarbeiten an der Cölve-Brücke zwischen Moers und Duisburg-Rheinhausen sollen heute starten. Das hat die Stadt Moers in der vergangenen Woche bekanntgebeben. Demnach sollen zunächst große Bagger die Betonplatten der Brücke zerteilen, so dass die einzelnen Stücke nach unten fallen können.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Moers und Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren kostenlosen Moers-Newsletter, hier unseren Duisburg-Newsletter abonnieren]

Die Stadt Moers geht davon aus, dass die Arbeiten bereits am kommenden Samstag, 30. Oktober, abgeschlossen sein können. Vorarbeiten zum Abriss gab es schon in der vergangenen Woche. Eine Firma hat die Oberleitungen der Bahnstrecke unterhalb der Brücke abmontiert. Bereits seit dem 5. Oktober ruht der Bahnverkehr auf den Strecken Moers-Xanten sowie auf der Güterzugstrecke von Krefeld nach Oberhausen. Nach den Abrissarbeiten sollen die Züge der Regionalbahnen ab dem 15. November wieder rollen, hatte die CDU-Moers bekanntgegeben.

Cölve-Brücke zwischen Moers und Duisburg seit mehr als vier Jahren gesperrt

Die marode Cölve-Brücke ist schon seit Jahren ein Problem. Vor mehr als vier Jahren wurde die Brücke, die zwar auf Moerser Stadtgebiet liegt, aber primär von Duisburgern genutzt wird, für den Verkehr gesperrt. Anfang Oktober folgte die komplette Sperrung, auch Radfahrer und Fußgänger durften nicht mehr passieren. Ein Gebietsänderungsverfahren soll den Bereich nun von Moers an Duisburg übertragen, noch fehlt die Zustimmung der Bezirksregierung. Anschließend könnte Duisburg mit einem Neubau starten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West