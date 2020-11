Winterwunderland Weihnachtshaus in Marxloh: Duisburger will Freude schenken

Duisburg. Knapp 100.000 Lichter lassen ein altes Zechenhaus in Duisburg-Marxloh hell leuchteten. Andreas Kraus möchte so anderen eine Freude machen.

20.000 LED-Lichter leuchten an den Fenstern von Andreas Krauses altem Zechenhau s , 3500 an der Haustür und 5000 am Tannenbaum draußen vor der Tür. Der 58-jährige Duisburger ist absoluter Weihnachtsfan und lässt jedes Jahr vom 1. Advent bis zum 6. Januar (Heilige Drei Könige) sein Haus mit Tausenden LED-Lichtern erstrahlen.

100 000 Einzellichter sind es insgesamt, schätzt er. „Den Leuten draußen ‘ne Freude machen und das Lächeln der Kinder – das ist mein Antrieb“, sagt Krause. Mancher kleine Besucher habe schon gefragt, ob das denn das Haus des Weihnachtsmannes sei.

Kosten für den Lichterglanz: rund 1000 Euro

Im ansonsten wenig malerischen Duisburg-Marxloh leuchten, blinken und blitzen die Lampen in vielen Farben: „Ich steuer das über mein Handy und die Fernbedienungen“, erzählt er. Für den Lichterglanz greift Krause tief in die Tasche – rund 1000 Euro koste die Beleuchtung in den sechs Wochen, erzählt er. Und 14 Tage Urlaub , um all die Lampen rechtzeitig anzubringen.

Andreas Krause ist der Duisburger Weihnachtsmann. Der 58-Jährige ist absoluter Weihnachtsfan und lässt jedes Jahr vom 1. Advent bis zum 6. Januar (Heilige drei Könige) sein Haus mit Tausenden LED-Lichtern erstrahlen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

In diesem Jahr ist er besonders schnell fertig geworden - am Donnerstagabend war fast alles bereit. „Einfach genial“, sagt der 58-Jährige, und freut sich besonders über den Stern mit Kometenschweif am Fahnenmast vor dem Haus. Dort hängt sonst immer die Vereinsflagge des MSV Duisburg , der im Moment in der dritten Liga im Tabellenkeller hängt. Doch das ist eine andere Geschichte. (dpa)