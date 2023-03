Wann das neue Straßenverkehrsamt in Duisburg öffnen soll

Duisburg. Richtfest in Neumühl: Der Bau des neuen Straßenverkehrsamts schreitet deutlich voran. Die Leiterin verkündet diese Öffnungspläne beim Richtfest.

Der Richtspruch kommt einer langen Ode auf den Neubau des Duisburger Straßenverkehrsamts gleich. Polier Karsten Luft von der Fenne Baugesellschaft aus Gladbeck, Generalunternehmer bei dem Projekt, trägt die Zeilen in luftiger Höhe vor. Danach lässt er sich ein Schnapsglas zweimal mehr als ordentlich füllen, leert es jeweils in einem Zug, um es dann nach gutem Brauch auf das Gerüst zu donnern. Das Schnapsglas zerspringt – und Scherben bringen bekanntlich Glück.

Ein Prost beim Richtfest auf das neue Straßenverkehrsamt in Duisburg-Neumühl: Polier Karsten Luft (rechts) von der Gladbecker Fenne Baugesellschaft. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Glücklich schauen an diesem Mittwochnachmittag viele aus, die das Richtfest des Verkehrsamts an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl mitfeiern. Oberbürgermeister Sören Link zum Beispiel, der von einem Meilenstein spricht. Und auch Lars Nennhaus, Geschäftsführer der für den Neubau zuständigen Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG), wirkt tiefenentspannt.

Neues Duisburger Straßenverkehrsamt: Böse Überraschung nach Grundsteinlegung

Dabei hatte die DIG kurz nach der Grundsteinlegung im Mai 2022 eine böse Überraschung erlebt: Verdacht auf Kampfmittel im Boden, auf Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg (wir berichteten). Laut DIG-Sprecher Andreas Bartel war es es seinerzeit sehr aufwendig, den entsprechenden Bereich mitten auf dem insgesamt 8364 Quadratmeter großen städtischen Grundstück fachmännisch überprüfen zu lassen. Insgesamt drei Monate lang.

Zum Glück bestätigte sich der Verdacht nicht. Doch die Zeit konnte nicht mehr aufgeholt werden. Danach, betont DIG-Geschäftsführer Nennhaus nun, sei aber alles reibungslos und wie geplant gelaufen. „Der Rohbau steht, das Dach ist drauf“, sagt er. „Jetzt geht es an den Innenausbau, jetzt wird finalisiert.“

Eröffnung Ende 2023 – „wenn alles glatt läuft“

Nennhaus geht davon aus, den Neubau Ende August 2023 an die Stadt zu übergeben. Die Frage, wann denn dort die ersten Kunden begrüßt werden können, gibt er an Evelyn Buchner weiter. Die Leiterin des Straßenverkehrsamts zögert zunächst mit einer Prognose und sagt dann: „Wenn alles glatt läuft, werden wir das Ende 2023 noch erleben.“

Sie freut sich, dass an der Theodor-Heuss-Straße künftig alle Abteilungen wieder unter einem Dach vereint sein werden – auch die Fahrerlaubnisbehörde, die bereits seit Oktober 2020 nicht mehr am bisherigen und arg in die Jahre gekommenen Standort des Verkehrsamts an der Ludwig-Krohne-Straße in Duissern zu finden ist. Sie wurde an die Daimlerstraße in Neumühl ausgegliedert – wegen Platzmangels.

Zulassung in der ersten, Fahrerlaubnisbehörde in der zweite Etage

In dem Neubau wird die Führerscheinstelle künftig auf der kompletten zweiten Etage mit sieben Büros und je zwei Arbeitsplätzen für den Publikumsverkehr untergebracht. Im ersten Stock ist die Zulassung, die zweite besucherintensive Behörde, in einem Großraum mit insgesamt 25 Arbeits- und entsprechenden Kundenplätzen vorgesehen.

Ein Blick in den Rohbau: Künftig sollen die Zulassung (im ersten Stock) und die Fahrerlaubnisbehörde (auf der zweiten Etage) im neuen Duisburger Straßenverkehrsamt wieder unter einem Dach vereint sein. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Abläufe sollen in dem insgesamt dreigeschossigen Bau mit einer besseren Besuchersteuerung optimiert werden. Dabei helfe eine Top-Ausstattung, wie Buchner betont. OB Link spricht sogar von einem der modernsten Gebäude in Duisburg und verweist auf das geplante begrünte Dach mit Photovoltaikanlage sowie auf Ladesäulen für E-Autos. Insgesamt 137 Pkw-Parkplätze soll es im Außenbereich geben und Stellplätze für 75 Fahrräder.

Der 16,8 Millionen Euro teure Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 4350 Quadratmetern soll zudem alle Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllen.

>> EVELYN BUCHNER LEITET VERKEHRSAMT DUISBURG SEIT 2013

Evelyn Buchner leitet das Straßenverkehrsamt in Duisburg seit 2013.

leitet das Straßenverkehrsamt in Duisburg seit 2013. Laut Stadt sind aktuell rund 90 Mitarbeitende sowie Auszubildende im gesamten Verkehrsamt tätig – inklusive der ausgegliederten Fahrerlaubnisbehörde in Neumühl.

