Walsum: St. Dionysius zeigt Situation verfolgter Christen

Duisburg-Walsum Eine Wanderausstellung in Duisburg-Walsum behandelt die aktuelle Christenverfolgung in der Welt. Der Hingucker ist eine moderne Krippe.

Während viele Duisburger den Heiligabend friedlich im Familienkreis verbringen, erfahren Christen in anderen Ländern aufgrund ihres Glaubens Ausgrenzungen und sogar Verfolgung. Auf deren Schicksal möchte die katholische Großgemeinde St. Dionysius aus Duisburg-Walsum bewusst während der Corona-Pandemie aufmerksam machen und zeigt in der Pfarrkirche die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit”.

Die schwierige, teils lebensbedrohliche Situation der Christen rund um den Globus behandeln 15 große Aufsteller. Träger dieser Wanderausstellung ist die päpstliche Stiftung „Kirche in Not“. Gemeinsam mit der Stiftung hat Pfarrer Werner Knoor, der seit vier Jahren die Walsumer Pfarrei leitet, die Schau in den Duisburger Norden geholt. Alle Interessierten können sie trotz Corona bis zum 10. Januar kostenfrei besuchen.

Blutige Bombenanschläge und islamistischen Terror

Die Besucher betreten die neogotische Pfarrkirche und folgen den bebilderten Tafeln, die das Kirchenschiff mit den Sitzbänken säumen. Dieser Rundgang stellt teils sehr erschütternd die Christenverfolgung in der heutigen Zeit dar. So schildern Texte etwa blutige Bombenanschläge in Sri Lanka und Nigeria oder wie brutal islamistische Terrorgruppen christliche Dörfer im westafrikanischen Burkina Faso überfallen, die nicht konvertieren wollen.

„Mir ist wichtig, dass in der Weihnachtszeit neben Corona der Blick geweitet wird und an Christen weltweit gedacht wird”, beschreibt Werner Knoor das Ziel der Ausstellung. Dabei spielen demnach die Unterschiede zwischen den einzelnen christlichen Konfessionen keine Rolle. Jedoch liege der Fokus auf denjenigen Ländern, so der 56-Jährige weiter, in denen die Stiftung „Kirche in Not“ humanitäre und finanzielle Hilfe leiste.

Die Ausstellung greift bewusst auch erhellende Aspekte auf

Knappe, anschauliche Eindrücke über das unterdrückte und bedrohte Leben von Christen in Asien, Afrika und im Nahen Osten vermittelt die Schau. So geht es unter anderem um die Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten, die von politischen und religiösen Spannungen geprägt ist. Außerdem greifen die Tafeln auf, welche Folgen Anschläge im südasiatischen Inselstaat Sri Lanka für die bis dahin friedliche Koexistenz verschiedener Religionen haben oder wie Christen in Bosnien und Herzegowina systematisch bei Berufswahl und Bildung diskriminiert werden.

Jedoch setzt die Ausstellung in St. Dionysius trotz der vielen Schicksale – insgesamt beleuchtet sie die Situation in 14 Ländern – nicht nur auf negative Darstellungen, wie Werner Knoor erklärt, sondern greift bewusst auch erhellende Aspekte auf. Darunter ausländische Anteilnahme. Dabei verzichtet sie zwar auf explizite Vergleiche mit dem Leben hiesiger Christen, verdeutlicht aber dennoch deren Privilegien in westlichen Ländern und insbesondere in Deutschland. Das unterstreiche, findet der Pfarrer, wie sich Möglichkeiten der freien Religionsausübung in weiten Teilen der Welt unterschieden.

Der Hingucker: moderne Krippe mit Patchwork-Familie

Das auffälligste Exponat in der Kirche behandelt jedoch nicht Unterdrückung, Verfolgung oder Leid, sondern setzt einen deutlichen Kontrast zu den Schilderungen der Schautafeln: eine lebensgroße Krippenszene, die eine moderne Patchwork-Familie mit Corona-Masken zeigt. Um das zur Krippe umfunktionierte Taufbecken steht neben einer wasserstoffblonden Maria ein Josef mit Rastalocken, der ein schwarzes Christkind in den Armen hält. Zu ihnen gehören auch ein Mädchen und ein Hund. Walsumer Sprudel verortet diese Familie im Duisburger Norden.

„Wir haben in diesem Jahr versucht, die historische Weihnachtsgeschichte in die Gegenwart zu transformieren und diese damit an die Realität anzupassen”, so Werner Knoor. Zugleich bildet diese moderne Krippe, bei dessen Aufbau die Gemeindemitglieder ihren Pfarrer tatkräftig unterstützten, sowohl den Start als auch das Ende des Rundgangs. „Wir haben bewusst die Ebene der Christenverfolgung in das Krippenbild eingefügt, da diese parallel zu dem Wandel von Familienformen verstärkte Aufmerksamkeit verdient.”

>> ÖFFNUNGSZEITEN DER AUSSTELLUNG

Die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit” kann bis zum 10. Januar 2021 in der Pfarrkirche St. Dionysius (Kaiserstraße 46) in Duisburg-Walsum, Kaiserstraße 46, besichtigt werden. Öffnungszeiten: Montags, dienstags und freitags zwischen 11 und 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr. Mittwochs von 10 bis 17 Uhr, donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und samstags zwischen 11 und 12 Uhr sowie von 16 bis 17 Uhr.

Weiter Informationen zur Ausstellung und zu den Gottesdiensten von St. Dionysius gibt’s im Internet auf www.dionysius-walsum.de.