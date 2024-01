Vermisst! In Duisburg wächst die Sorge um Joanna H. (16)

Duisburg Joanna H. aus Duisburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Sorge um sie wächst. Die Polizei hat ein Foto der 16-Jährigen veröffentlicht.

In Duisburg wächst die Sorge um die 16-jährige Joanna H. Das Mädchen wird seit Donnerstag vermisst.

„Die Polizei kann mittlerweile nicht mehr ausschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet“, heißt es in einer Mitteilung vom Montagmittag.

In Duisburg läuft die Suche nach der 16-jährigen Joanna. Foto: WAZ

Nach Erkenntnissen der Ermittler stieg die Jugendliche um 19.55 Uhr am Donnerstagabend am Duisburger Hauptbahnhof in eine Bahn der Linie 903 in Richtung Dinslaken, um nach Hause zu fahren. Doch dort kam sie nicht an. Wo sich die 16-Jährige aufhält, ist vollkommen unklar. Das Smartphone der jungen Duisburgerin ist nach Polizeiangaben ausgeschaltet.

Vermisst! Polizei Duisburg sucht nach Jugendlicher

Bei der Vermisstensuche wenden sich die Behörden nun an die Öffentlichkeit und haben auch ein Foto veröffentlicht. Joanna H. ist laut Beschreibung circa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange blonde Haare. Sie hat blaue Augen und ein Muttermal an der rechten Hand.

Als sie am Donnerstag die Wohnung ihrer Eltern verließ, trug sie eine hellblaue Sweatshirtjacke, hellblaue Jeans, weiße Adidas-Sneaker Adidas und eine beige-schwarze Bomberjacke.

Hinweise zu Joanna H. nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 und über den Notruf entgegen.

