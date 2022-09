200 Autos werden am Wochenende in der Duisburger Innenstadt präsentiert.

Innenstadt Verkaufsoffener Sonntag und Automesse in Duisburger City

Duisburg. Vom Sportwagen bis zum E-Auto: 200 Fabrikate werden bei „Duisburg in Lack und Chrom“ präsentiert. Außerdem hat der Handel am Sonntag geöffnet.

Die Königstraße in der Duisburger Innenstadt wird am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, zur Automeile. Bei der Open-Air-Automesse „Duisburg in Lack und Chrom“ werden laut Veranstalter Duisburg Kontor 200 Fabrikaten unterschiedlicher Automarken präsentiert.

Die große Auswahl soll dabei die Autofans überzeugen: Kompaktwagen, Sportwagen, Elektroautos und auch Oldtimer sollen dabei sein.

Das Angebot vor Ort ergänzen mehrere Gastronomie-Stände. Die Automeile ist am Samstag und Sonntag von jeweils 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch verkaufsoffener Sonntag in der Duisburger Innenstadt

Am Sonntag lädt zusätzlich der verkaufsoffene Sonntag in der City zum Schlendern und Verweilen ein.

