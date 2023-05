Unternehmerabend in der Uni Duisburg-Essen

Duisburg. Die studentische Unternehmensberatung WIP lädt zum Unternehmerabend. Das sind die Gäste zum Thema „Arbeitgeber-Attraktivität“ in der Universität.

Zu ihrem alljährlichen Unternehmerabend lädt die studentische Unternehmensberatung WIP Student Consulting am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr in das Audimax-Gebäude (LX) der Universität Duisburg-Essen (UDE) an der Lotharstraße ein. Thema ist die „Arbeitgeber-Attraktivität in Post-Covid Zeiten“.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Als Gastredner konnten die Studierenden Paul Höller (Grüne), Staatssekretär im NRW-Wirtschaftsministerium, gewinnen. Außerdem sprechen Prof. Dr. Margret Borchert, Lehrstuhl für Personal und Unternehmensführung (UDE), und Bastian Schulte, Manager und Teamlead Personalmarketing bei PwC Deutschland.

NRW-Staatssekretär spricht zu aktuellen Themen der Wirtschaftspolitik

Staatssekretär Höller gibt Einblicke in aktuelle wirtschaftspolitische Themen, Professorin Borchert stellt ihre Sicht zum Thema in Hinblick auf den Forschungsstand dar und HR-Manager Schulte vertritt die Perspektive des Personalmarketings.

Anschließend erwartet die Gäste eine Live-Kochshow, es gibt Gelegenheit zum Netzwerken und Austausch. WIP Student Consulting bietet Studierenden die Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen in der Beratung von Unternehmen zu sammeln. Der Abend ist eine Gelegenheit für Unternehmen, Kontakte zu Studierenden und anderen Unternehmen zu knüpfen sowie Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Studierende haben die Chance, sich mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Wirtschaft zu vernetzen und von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen zu profitieren.

Die Teilnahme am Unternehmerabend ist kostenlos, eine verbindliche Anmeldung bis zum 26. Mai erforderlich über die Website von WIP Student Consulting: wip-duisburg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg