Hacker greifen Uni Duisburg-Essen an: Das sind die Folgen

Duisburg/Essen. Die Universität Duisburg-Essen wurde Opfer eines Cyberangriffs. Zentrale Dienste wie E-Mails stehen nicht zur Verfügung. Das ist aktuell bekannt.

Cyberangriff auf die Universität Duisburg-Essen (UDE): Am Sonntagabend hat die UDE technische Probleme gemeldet. Nun teilt die Uni mit, dass eine Cyberattacke die Störung verursacht hat. Große Teile der IT sind betroffen, viele Dienste fallen aus.

„Der Angriff auf die IT erfolgte am Wochenende. Nachdem Hacker in die internen Systeme eingedrungen waren, verschlüsselten sie große Teile und fordern Lösegeld“, heißt es in einer Mitteilung von UDE-Sprecher Thomas Wittek. Die Hochschulleitung habe die Sicherheitsbehörden informiert und Anzeige erstattet. Auch „externe Spezialisten“ würden hinzugezogen.

Cyberangriff auf UDE: IT vom Netz genommen

Die UDE hat die gesamte IT-Infrastruktur heruntergefahren und vom Netz getrennt, heißt es. Zentrale Dienste wie PC-Anwendungen, E-Mail und Festnetztelefonie würden nicht zur Verfügung stehen. Wer am Montag etwa die Internetseite der Universitätsbibliothek ansteuert, sieht lediglich den Hinweis zur Störung und kommt nicht bis zur Nutzeroberfläche.

„Die IT-Spezialisten der Universität arbeiten unter Hochdruck daran, den Schaden zu erheben und die Systeme wiederherzustellen. Wie lange dies dauern wird, ist unklar.“

TU Dortmund warnt vor Datenaustausch mit UDE

Die Technische Universität Dortmund hat Studierende und Mitarbeiter vor einem Datenaustausch mit Angehörigen der UDE gewarnt. In einer Rundmail heißt es am Montagmittag, komprimierte Anhänge in E-Mails oder Datenaustauschdiensten wie Sciebo könnten schädlichen Code auf die lokalen Rechner einschleusen.

