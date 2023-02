U79 fährt nur in Duisburg: Rheinbahn von Streik betroffen

Aufgrund eines Streiks bei der Düsseldorfer Rheinbahn fährt die U79 an zwei Tagen nur in Duisburg.

Duisburg. Die Rheinbahn ist an zwei Tagen von einem Streik betroffen. Die U79 fährt dann nur auf Duisburger Stadtgebiet. Die DVG nennt Details.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) verweist darauf, dass die Düsseldorfer Rheinbahn am Donnerstag und Freitag (9./10. Februar) im Gegensatz zur DVG von einem Streik der Gewerkschaften betroffen ist. Dies hat Auswirkungen auf die gemeinsam betriebene Linie U79. Sie verkehrt deshalb an beiden Tagen nur auf Duisburger Stadtgebiet, also zwischen den Haltestellen Meiderich Bahnhof und Kesselsberg.

Auf die Taktung der Bahnen hat der Streik laut DVG keine Auswirkungen. Die U79 fährt in Duisburg seit dem 7. November 2022 aufgrund mangelnder Fahrzeuge auch zu den Hauptverkehrszeiten nur alle 15 Minuten. Wer am Donnerstag und Freitag nach Düsseldorf müsse, soll laut DVG die Linie S1 oder Regionalzüge nutzen.

Wie die Rheinbahn mitteilt, beginnt der Streik Donnerstagfrüh um 3 Uhr und dauert 48 Stunden. Es fahren keine U-Bahnen, Straßenbahnen und nur sehr wenige Busse, aber keine Schulbusse. Betroffen ist demnach das gesamte Bedienungsgebiet der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. (dwi)

