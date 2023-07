Türkische Musik-Stars kommen zum Festival nach Duisburg

Das Festival der Vielen möchte auch in diesem Jahr wieder Hochfelder und auswärtige Musikliebhaber in den Rheinpark nach Duisburg locken.

Duisburg. Vom 18. bis zum 20. August findet im Rheinpark Duisburg die dritte Auflage vom „Fest der Vielen“ statt. Wer in diesem Jahr die Top-Acts sind.

Das „Fest der Vielen“, das vom 18. bis 20. August wieder im Rheinpark in Duisburg-Hochfeld stattfindet, soll noch internationaler und vielfältiger werden. Die ehrenamtlichen Organisatoren vom „Verein für die solidarische Gesellschaft der Vielen“ haben diesmal in sämtlichen Ländern ihre Lauscher gespitzt, um den Besuchern jede Menge Programm zu bieten.

So gehören in diesem Jahr die Gruppe „Lalalar“ und die Musikerin Gaye Su Akyol zu den Headlinern. In der Türkei haben sie vor allem in der Opposition viele Fans. Für Lokalkolorit sorgen etwa „Kochkraft durch KMA“, die Satire-Punkband „Eisenpimmel“ und der Rapper „Tenor“ aus Marxloh. Neben Musik soll es auch diesmal eine politische Podiumsdiskussion sowie Angebote für Kinder geben – übrigens erneut umsonst und draußen, damit möglichst viele aus Hochfeld und Umgebung in den Rheinpark kommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Das Fest der Vielen soll ein Fest der Solidarität und der Begegnung sein und von allen besucht werden können, die den Stadtteil lebendig halten. Deshalb wird das Festival nie Eintritt kosten“, wagt Lena Wiese, Mit-Organisatorin und Vorsitzende des „Vereins für die solidarische Gesellschaft der Vielen“ eine Prognose. Dabei müssen die Macher auch diesmal wieder rechnen, welche Bands ins Budget passen und wem sie die Reisekosten finanzieren können.

Umsonst und draußen: Ehrenamtler stemmen das Festival im Rheinpark in Duisburg-Hochfeld

Inzwischen hat sich in der Stadt aber herumgesprochen, dass das „Fest der Vielen“ einen wichtigen kulturellen Beitrag für Hochfeld, aber auch für die ganze Stadt leistet. Gestemmt wird das Projekt von vielen Ehrenamtlichen, die teilweise auch beim „Platzhirsch“ aktiv sind. Finanzielle Unterstützung bekommen die Macher etwa vom Kulturbeirat Duisburg, der Landes-Arbeitsgemeinschaft Soziokultur, Organisationen wie Interkultur Ruhr sowie von der Sparkasse Duisburg. Natürlich könnte es noch mehr Geld sein, um noch mehr Programm auf die Beine zu stellen.

Lena Wiese ist Vorsitzende des Vereins „Solidarische Gesellschaft der Vielen“ und gehört zu den Mit-Organisatoren des Festivals im Rheinpark. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auf dem Programm findet sich mit „Lalalar“ eine Band aus Istanbul, die derzeit auf Europa-Tournee ist. In ihrer Heimat sind die drei Musiker bereits Stars. In Deutschland ist ihr einziger geplanter Stopp bisher: Duisburg. Das Trio macht tanzbaren Rock – kraftvoll und unabhängig. Im Wahlkampf hat die Gruppe die Opposition mit unterstützt. „Die Straßen Istanbuls waren schon immer ein Schmelztiegel politischer Energie, sozialer Aufregung und intensiver musikalischer Entwicklung“, heißt es in der Beschreibung. „Lalalar“ sind die Headliner am Samstagabend.

2021 ist Gaye Su Akyol beim Traumzeit-Festival im Landschaftspark aufgetreten und im Publikum waren erstaunlich viele Besucher, die textsicher waren. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Gaye Su Akyol ist in Duisburg keine Unbekannte. 2021 hat die Künstlerin beim Traumzeit-Festival gespielt und erstaunlich viele Besucher waren textsicher. Zu ihren musikalischen Einflüssen zählen türkische Folklore und andere Klassiker aus Anatolien genau so wie die Grunge-Ikone Kurt Cobain. Musik-Kritiker halten Gaye Su Akyol für eine der aufregendsten Stimmen vom Bosporus. Sie tritt am Samstagabend auf.

Duisburger Bands und internationale Gruppen wechseln sich auf der Bühne ab

Die Duisburger Elektro-Punk-Band „Kochkraft durch KMA“ und ihr Musikstil „Neue Deutsche Kelle“ sind dem einen oder anderen ebenso wohl bekannt und dürften am Freitag die Leute anziehen. Besonders stolz ist Mit-Organisator Andreas Bechert aber, dass er die Punk-Kombo „The Bolokos“ gewinnen konnte, nach Duisburg zu kommen. „Die Bolokos sind die einzige Punk-Band aus Gouadeloupe.“ Die Musiker hätten sich über die Anfrage ziemlich gefreut und waren bei den Anforderungen, die die Veranstalter erfüllen sollen, regelrecht bescheiden: Sie wünschen sich als Getränk lediglich „Apfelschorle“ im Backstage-Bereich.

Das Wochenende steht unter dem Motto „Von der Peripherie in die Zentren – Solidarische Kämpfe verbinden“ und nehme die historischen und aktuellen Kämpfe um die Befreiung der Frau in den Blick, betont Lena Wiese die politische Idee hinter dem Festival. Ein besonderer Fokus liege auf dem Iran, Afghanistan und Kurdistan.

Macher wünschen sich Support von den Duisburgern

„Wir wollen für ein Gefühl und eine Haltung der Verbundenheit werben. Denn in Zeiten des zunehmenden Rechtsrucks geht es nicht nur um Solidarität unter Vertrauten und Freunden, sondern um Solidarität über Klassen- und Kulturgrenzen hinweg.“ So werden während des Festival-Wochenendes zahlreiche andere Organisationen mit Ständen vertreten sein und über ihre Arbeit informieren. Einige schon etwas ältere Kinder und Jugendliche werden von den Machern übrigens mit Kameras ausgestattet und dokumentieren das Wochenende im Rheinpark aus ihrer Sicht.

An die Besucher haben die Macher einen Appell: „Supportet die lokale Szene. Kauft eure Getränke bei uns. Das hilft, das Festival zu finanzieren.“ Die Preise für Bier, Wasser und Co. sollen auf Kneipen- und nicht auf Festival-Niveau liegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg