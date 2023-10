Terrorprozess gegen Maan D. – jetzt geht es ganz schnell

Duisburg. Nach den Messerangriffen in Duisburg wird Maan D. schon bald in Düsseldorf vor Gericht stehen. Der genaue Termin für den Auftakt steht nun fest.

Nun geht es schnell: Schon am 23. Oktober startet der Terrorprozess gegen Maan D.. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer vor, Anhänger der radikal-islamistischen Ideologie der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) zu sein. Außerdem muss er sich nach der tödlichen Attacke in der Duisburger Altstadt und dem Messerangriff im John-Reed-Fitnesscenter – ebenfalls in der Altstadt – wegen Mordes, versuchten Mordes in drei Fällen und schwerer Körperverletzung vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Düsseldorf verantworten.

Die Generalbundesanwaltschaft aus Karlsruhe ist überzeugt, dass der 26-Jährige mit der Ermordung möglichst vieler „Ungläubiger“ einen Beitrag zum weltweiten Dschihad leisten wollte – zum „Heiligen Krieg“ radikaler Islamisten (wir berichteten).

Zwei Messerangriffe in Duisburg: DNA-Spuren belasten Maan D. schwer

Nach den Erkenntnissen der Ermittler tötete Maan D. am Osterwochenende im Bereich der Klosterstraße in der Dunkelheit einen 35-Jährigen, der zu später Stunde auf der Straße mit Freunden feierte. 28 Mal stach der Täter dem Duisburger in die Brust. Er starb wenige Stunden später in einer Klinik. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich sicher, dass es sich bei dem Täter um den 26-Jährigen handelt und der Tote ein Zufallsopfer war. Als Beweis dient das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung. An einem sichergestellten Schuh des Syrers entdeckten die Kriminaltechniker DNA-Material des 35-Jährigen – und auch von Opfern aus dem Fitnessstudio.

An der Klosterstraße in der Altstadt starb ein 35-Jähriger durch zahlreiche Messerstiche. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Dort, in dem bekannten Fitnessclub an der Schwanenstraße, soll der junge Mann seine zweite Bluttat verübt haben. Am 18. April soll er dort in der Herrenumkleide vier junge Männer (21, 24, 24, 32 Jahre alt) teils lebensbedrohlich verletzt haben. Eines der Opfer ist Yasin (21), der einem anderen Mann zur Hilfe eilte, nach der Attacke monatelang mit dem Tod rang und dessen Leben sich durch die Folgen komplett verändert hat. Der Messerangriff löste einen Terroralarm und einen Großeinsatz der Polizei aus.

Die Tatorte in der Altstadt liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, dazwischen wohnte Maan D. in einem 20-Parteien-Haus an der Münzstraße. In seiner Wohnung nahm ihn ein Spezialeinsatzkommando am 23. April um kurz nach Mitternacht fest.

Was die Experten der Mordkommission danach in der Wohnung und auch auf dem Smartphone des Syrers fanden, führte dazu, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles am 28. April übernahm.

Mit Fotos aus Überwachungskameras fahndete die Mordkommission nach Maan D.. Foto: Polizei Duisburg

Handgeschriebene Notizen und Dateien auf dem Handy wertet sie als klare Hinweise auf die radikal-islamische Gesinnung des 26-Jährigen.

Prozess in Düsseldorf unter besonderen Vorzeichen

Er sitzt seit dem 24. April in Untersuchungshaft – und schweigt dort zu seinem Motiv. Maan D. war als Asylbewerber nach Deutschland gekommen, stellte 2016 einen Asylantrag, der bewilligt wurde. 2018 fiel er der Polizei wegen geringfügiger Vermögensdelikte auf. Die beiden Verfahren gegen ihn seien jedoch eingestellt worden.

Der Prozess gegen den 26-Jährigen wird unter besonderen Vorzeichen und nicht in Duisburg stattfinden. Der Auftakt ist am Montag, 23. Oktober, um 15 Uhr in Saal 1 im Oberlandesgericht Düsseldorf an der Cecilienallee angesetzt.

Aktuell sind danach 17 Fortsetzungstermine angesetzt.

SEK-Einsatz bei John Reed in Duisburg SEK-Einsatz bei John Reed in Duisburg Polizei Großeinsatz nach Messerangriff bei JOHN REED Fitness in der Duisburger AltstadtFotos: Zoltan Leskovar

