Städtische Bäder über Weihnachten und Neujahr geschlossen

Duisburg. Über Weihnachten und bis Neujahr werden die städtischen Bäder in Duisburg geschlossen. Ein Schwimmbad bleibt sogar bis zum 10. Januar dicht.

Das Rhein-Ruhr-Bad in Hamborn, sowie die Hallenbäder am Toeppersee in Rheinhausen und an der Memelstraße in Neudorf bleiben von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Samstag, 1. Januar, geschlossen, informiert die Stadtverwaltung.

Das Allwetterbad in Walsum schließt ebenfalls ab dem 24. Dezember, öffnet aufgrund von Wartungsarbeiten jedoch erst wieder am Montag, 10. Januar. Weitere Informationen zu den städtischen Bädern, Öffnungszeiten und Ticketbuchungen gibt es online auf dem Bäderportal unter www.baederportal-duisburg.de.

