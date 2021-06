Stadt Duisburg schließt vier kommunale Schnelltestzentren

Duisburg. Warum die Stadt Duisburg vier von derzeit zwölf kommunalen Schnelltestzentren zum 26. Juni schließt und ihre Stationen nach und nach zurückbaut.

Die Stadt Duisburg wird zum 26. Juni vier der derzeit insgesamt zwölf kommunalen Schnelltestzentren schließen – und zwar am Steinhof, Düsseldorfer Landstraße 347, in Huckingen, an der Warbruckstruckstraße gegenüber der Moschee in Marxloh, an der Stadthalle Walsum, Waldstraße 50, sowie an der Friedrich-Ebert-Straße 12 in Ruhrort.

Die Stadt begründet dies mit weiterhin fallenden Inzidenzwerten sowie damit einhergehenden Vereinfachungen im Bezug auf Testnachweise, aber auch mit geringen Auslastungen. Bereits ab dem 19. Juni werden die verlängerten Öffnungszeiten in allen kommunalen Teststationen nicht mehr angeboten, da die ausgestellten Testzertifikate mittlerweile eine Gültigkeit von 48 Stunden besitzen. Dann sind die Zentren von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Stadt Duisburg: Bis mindestens Juli Schwerpunkttestzentren in verschiedenen Bezirken

Die Stadt möchte bis mindestens Ende Juli Schwerpunktzentren in verschiedenen Stadtbezirken vorhalten, ihre Stationen aber nach und nach zurückbauen. Dagegen sollen neben den derzeit 22 nicht kommunalen Testzentren weitere 14 demnächst starten.

Einen Überblick über die Standorte aller kommunalen und vieler nicht kommunalen Teststellen gibt es auf du-testet.de/duisburg.

