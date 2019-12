Duisburg-Neudorf. Weil die Stadt Duisburg das Gemeindehaus an der Gustav-Adolf-Straße geschlossen hat, muss der Heiligabend-Gottesdienst draußen stattfinden.

Stadt Duisburg: Gemeinde muss Heiligabend draußen feiern

So hatte sich die evangelische Gemeinde Neudorf-West die Umstände für ihren Heiligabend-Gottesdienst ganz sicher nicht gewünscht. Bei einer Begehung von Bauordnungsamt und Feuerwehr wurde das Gemeindehaus geschlossen, weil ein zweiter Rettungsweg fehlt. Alle Gottesdienste und anderen Veranstaltungen sind deshalb abgesagt. Die Entscheidung trifft die Neudorfer Gemeinde besonders hart, schließlich wurde erst im November der letzte Gottesdienst in der Christuskirche gefeiert und das Kreuz dort herausgetragen. Das Gotteshaus soll verkauft werden und sämtliche Aktivitäten fortan im Gemeindehaus stattfinden.

Gottesdienst muss in Duisburg-Neudorf draußen stattfinden

In einer ersten Mitteilung erklärt die evangelische Kirche: „Dies bedeutet auch, dass alle für Weihnachten und Neujahr vorgesehenen Gottesdienste dort nicht gefeiert werden können.“ An Heiligabend werde deshalb um 15.30 Uhr der Familiengottesdienst auf dem Vorplatz des Gemeindehauses (Gustav-Adolf-Straße 65), gefeiert. Die musikalische Abendandacht um 23 Uhr findet wie geplant im Konfirmandenraum an der Christuskirche statt.

Die Gemeinde Neudorf-West lädt an Heiligabend zu den Gottesdiensten der Nachbargemeinden ein: in der Lutherkirche Duissern um 16 Uhr, 18 Uhr und 23 Uhr; in der Pauluskirche Hochfeld um 15.30 Uhr und um 17 Uhr, im Gemeindezentrum Neudorf-Ost um 16 und um 18 Uhr. Die für den 24. Dezember um 17.30 Uhr, den 29. Dezember um 9.30 Uhr und 31. Dezember um 18 Uhr im Gemeindehaus geplanten Gottesdienste fallen aus.

Die Gemeinde Neudorf-West bildet mit den anderen genannten Gemeinden ohnehin eine Region. Das heißt: Aufgrund zurück gehender Mitgliederzahlen sollen die Gemeinden enger zusammenrücken. Langfristig wird somit auch die Zahl der Immobilien zurück gehen. Aus diesem Grund hat sich die ev. Kirchengemeinde Neudorf-West von der Christuskirche getrennt. Mehr als eine Million Euro müsste nur für die nötigsten Renovierungsarbeiten ausgegeben werden. Würde man die Kirche so Instand setzen, dass man sie auch als Gemeindezentrum nutzen könnte, lägen die Kosten weit über drei Millionen Euro.

Brandschutz-Sachverständiger schaut sich Gemeindehaus im Januar erneut an

Der Neujahrsgottesdienst am 1. Januar 2020 wird nun im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Neudorf-Ost, Wildstraße 31, um 11 Uhr gefeiert. Wie es weitergehen soll, hängt von einer weiteren Begehung eines Brandschutzssachverständigen und dessen Einschätzung ab. Der Termin soll Anfang Januar stattfinden. Keine schöne Weihnachtsnachrichten für die evangelischen Kirchenmitglieder in Duisburg-Neudorf.