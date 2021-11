Duisburger Bürgermeister Manfred Osenger ist gestorben

Duisburg. Der Duisburger Bürgermeister Manfred Osenger (SPD) ist in der Nacht auf Mittwoch nach langer Krankheit gestorben. OB Sören Link tief getroffen.

Nach langer Krankheit ist Bürgermeister Manfred Osenger (SPD) in der Nacht vom 2. auf den 3. November verstorben. Seit 1989 gehörte er ununterbrochen dem Rat der Stadt Duisburg an. Seit 2014 war er außerdem erster Stellvertreter von Oberbürgermeister Sören Link.

Duisburgs OB Sören Link: Manfred Osenger war „langjähriger Freund und Weggefährte“

„Die Nachricht heute Morgen hat mich tief getroffen. Es macht mich sehr traurig, meinen langjährigen Freund und Weggefährten zu verlieren. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden, denen ich viel Kraft für diese schwere Zeit wünsche. Die Stadt Duisburg verliert einen herausragenden Bürgermeister und alle, die ihn kannten, einen tollen Menschen“, sagt Oberbürgermeister Sören Link.

Auf der Facebook-Seite von Manfred Osenger äußert sich auch Duisburgs Dezernent Martin Murrack zu Osengers Tod: „Mit Manfred Osenger tritt ein beeindruckender, netter, sympathischer Menschenfänger von der politischen Bühne ab. Ich bin zuriefst traurig und werde Manni vermissen. Als Bürgermeister, als Sozialdemokrat und als Freund.“

Seit Juni 2007 war Manfred Osenger zweiter Bürgermeister der Stadt Duisburg. Neben seinen repräsentativen Aufgaben als Bürgermeister engagierte er sich politisch im Haupt- und Finanzausschuss sowie insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Manfred oder „Manni“, wie man ihn in Neuenkamp und darüber hinaus nannte, war ein Kümmerer alter Schule. Stets ansprechbar, überall dabei. Er organisierte Dreck-Weg-Aktionen, als die noch gar nicht in Mode waren. Er sorgte in Neuenkamp dafür, dass sich wieder ein Hausarzt ansiedelte, oder dass die Neuenkämper beim Metzger einkaufen konnten.

Als dieser schloss, setzte Osenger viel in Bewegung, bemühte seine Kontakte, um einen Metzgerwagen in den Stadtteil zu holen. Später postete er einmal bei Facebook, wie er sich sein Schnitzel an dem Wagen holte, samt Rezepte-Tipp. Nach dem Tod seiner Frau musste er alleine kochen. Das setzte ihm zu, doch in der Öffentlichkeit ließ sich der Politiker davon wenig anmerken.

Die Leute mochten ihn, den Volkspolitiker, er war nahbar und pflichtbewusst. Er wird nicht nur den Neuenkämpern fehlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg