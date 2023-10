„Solidarität mit Samidoun“: Demo in Duisburg angemeldet

Eine pro-palästinensische Demonstration in Duisburg-Hochfeld machte am Montagabend (9. Oktober) bundesweit Schlagzeilen. Für Donnerstagabend wurde nun eine Versammlung „Solidarität mit Samidoun“ angekündigt.

Duisburg. Kanzler Scholz will, dass der palästinensische Verein „Samidoun“ verboten wird. In Duisburg wollen Sympathisanten heute dagegen protestieren.

Nach den Massakern der Hamas-Terroristen mit mehr als 1200 Toten in Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung Konsequenzen für terrorunterstützende Organisationen angekündigt. Das Innenministerium werde ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen und der Verein „Samidoun“ solle verboten werden. Kurz darauf hat eine weibliche Privatperson bei der Polizei Duisburg eine „Spontanversammlung“ für Donnerstagabend (12. Oktober) angekündigt. Motto: „Solidarität mit Samidoun“.

Zu der Demonstration erwarte die Anmelderin ab 19 Uhr etwa 20 bis 30 Personen vor der Pauluskirche in Hochfeld, sagte Polizeisprecher Jonas Tepe zur Versammlung. An der Pauluskirche wäre am Montagabend beinahe eine Demonstration der Initiative „Palästina Solidarität Duisburg“ eskaliert, für die auch Samidoun im Internet geworben hatte. Der Anmelder vom Montag, Leon Wystrychowski, hatte den Hamas-Terror nicht verurteilt und steht nach eigenen Angaben im Kontakt mit Samidoun.

Samidoun-Verbot: Sympathisanten planen Protest in Duisburg

Der Verein, der sich „Gefangenensolidaritätsnetzwerk“ nennt, hatte am Samstag den blutigen Terror in Israel bejubelt, indem er Süßigkeiten in Berlin-Neukölln verteilte. Der Berliner Verfassungsschutz stuft das Netzwerk als antisemitisch und israelfeindlich ein, die Gruppe soll in der Hauptstadt eine zweistellige Zahl an Mitgliedern haben.

Die Polizei Berlin hat pro-palästinensische Kundgebungen und Ersatzveranstaltungen bis Dienstag verboten. Es bestehe „die unmittelbare Gefahr“, dass es „zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten“ komme.

Pro-Palästina-Demo in Duisburg Pro-Palästina-Demo in Duisburg Eindrücke der Demo in Duisburg-Hochfeld. Foto: Kerstin Bögeholz

Wie reagiert die Polizei Duisburg?

Wie geht die Polizei Duisburg mit der Spontanversammlung „Solidarität mit Samidoun“ um? Das Präsidium wird diese nicht untersagen. Polizeisprecher Jonas Tepe erklärt: „Der Schutz der Versammlungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Wir können eine Versammlung nur verbieten, wenn wir konkrete Hinweise darauf haben, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist.“ Dies sei „aktuell nicht der Fall“.

In NRW gelte zudem ein anderes Versammlungsrecht als in Berlin. Nach der pro-palästinensischen Kundgebung und einer Gegendemonstration („Solidarität mit Israel“) am Montagabend sprach das Duisburger Präsidium von „weitestgehend störungsfreien“ Versammlungen.

Massives Polizeiaufgebot bei pro-palästinensischen Demonstration in Duisburg Massives Polizeiaufgebot bei pro-palästinensischen Demonstration in Duisburg

Dennoch: Wegen Widerstandes sowie Widerstandes und versuchter Gefangenenbefreiung nahmen Polizisten am Montag zwei Personen (26/29) in Gewahrsam, die an der Pro-Palästina-Demonstration teilgenommen hatten. Nur durch ein Großaufgebot und energisches Dazwischengehen konnten anscheinend Gewalttaten verhindert werden.

Verbotene Hetze auf Pro-Palästina-Demo?

Ein Teilnehmer habe am Montag zudem Äußerungen in fremder Sprache getätigt, die den Tatbestand des §140 Nr. 2 des Strafgesetzbuch erfüllt haben. Demnach habe der – nach unseren Informationen: Arabisch sprechende – Mann die Terror-Angriffe gebilligt und so versucht, den öffentlichen Frieden zu stören. Außerdem werden „weitere Äußerungen in dieser Versammlung auf strafrechtliche Relevanz“ geprüft.

Für die Versammlung, an der sich auch zahlreiche Linksextreme beteiligt hatten, galten konkrete Auflagen, etwa: Es durfte nicht zu Hass oder Gewalt gegen die israelische Bevölkerung aufgerufen werden, das Existenzrecht des Staates Israel durfte nicht in Frage gestellt werden.

Weicht Samidoun von Berlin nach Duisburg aus? Burak Yilmaz warnt

Der Duisburger Autor Burak Yılmaz, der sich seit Jahren gegen Antisemitismus und Rassismus engagiert, warnte auf X (ehemals Twitter): „Dass Samidoun seine Demonstration nach Duisburg verlegt, ist kein Zufall. In der Stadt haben wir bereits islamistische Strukturen, auch türkische Nationalisten sind hier unterwegs. Konzepte dagegen hat die Stadt Duisburg im Grunde keine.“

NRW-Innenminister Reul: Höhere Schutzmaßnahmen nach Hamas-Aufrufen

Indes hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) höhere Schutzmaßnahmen vor Einrichtungen jüdischer Gemeinden angeordnet. Damit werde auch die Polizeipräsenz vor Synagogen erhöht, teilte das Innenministerium in Düsseldorf am Donnerstag mit. Hintergrund seien aktuelle Mobilisierungsaufrufe der Hamas.

„Die Bedrohung der Hamas und deren Sympathisanten gegenüber Jüdinnen und Juden und die daraus resultierende Beunruhigung unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nehmen wir sehr ernst“, unterstrich Reul. Die zusätzliche Polizeipräsenz solle auch das Sicherheitsgefühl in den jüdischen Einrichtungen erhöhen, sagte Reul weiter.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bewerte die aktuellen Entwicklungen in Israel im Hinblick auf die Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen fortlaufend. Die Verantwortlichen der jüdischen Gemeinden könnten sich zudem bei Fragen unmittelbar an die jeweiligen Kontaktpersonen in den für sie zuständigen Kreispolizeibehörden wenden. (mit epd)

