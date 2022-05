Familientragödie? Mutter und Sohn (20) sterben in Duisburg

Polizeieinsatz in Duisburg: Eine schwerverletzte Frau (50) und ihr Sohn (20) sind am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus verstorben (Symbolbild).

Duisburg. Eine schwerverletzte Frau und ihr Sohn sind am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Duisburg verstorben. Polizei prüft eine Familientragödie.

Polizei und Rettungskräfte sind am Donnerstagabend (5.5.) gegen 19 Uhr zu einer schwerverletzten Frau (50) und ihrem Sohn (20) in einem Einfamilienhaus auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg ausgerückt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten, starb die 50-Jährige noch im Haus. Ein Rettungswagen brachte den 20 Jahre alten Sohn unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus, wo er ebenfalls verstarb.

Die Polizei habe im Haus ein Messer als mögliche Tatwaffe sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung. Drei weitere Familienangehörige, der Vater (40 Jahre alt) und zwei Töchter (15 und 17 Jahre alt), würden derzeit bei der Kriminalpolizei befragt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet und prüft derzeit gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, ob es sich um eine Familientragödie handelt.

