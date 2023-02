Eine neue Kirmes in Duisburg? Karussells sollen sich im Sommer rund um die Schauinslandreisen-Arena drehen.

Volksfest Schausteller planen jetzt eine Sommerkirmes an der MSV-Arena

Duisburg. Duisburger Schausteller planen jetzt doch eine Kirmes am MSV-Stadion. Der Standort war stark umstritten – doch die Situation ist jetzt anders.

Am MSV-Stadion ist eine Sommerkirmes geplant. Zuletzt hat es um den Standort an der Arena in Neudorf hitzige Diskussionen gegeben: Dort sollte die Stadttochter Duisburg Kontor eine neue, sogenannte Sportpark-Kirmes durchführen und dafür die traditionsreiche Beecker Kirmes beerdigen. Letztlich scheiterte dies, weil die sicher geglaubte rot-schwarze Ratsmehrheit überraschend bröckelte.

Als eine Neuauflage des letztjährigen Plans will der „Alte Verein Reisender Schausteller Duisburg“ seinen Vorstoß für eine Stadionkirmes aber nicht verstanden wissen. „Das wird kein Ersatz für die Beecker Kirmes“, sagt der Vorsitzende Ralf Reminder im Gespräch mit der Redaktion. Der Jahrmarkt mit jahrhundertealter Tradition im Duisburger Norden müsse erhalten bleiben, so Reminder weiter.

Sommerkirmes am MSV-Stadion soll nicht die Beecker Kirmes ersetzen

Vielmehr sei der derzeit geplante Rummel in Neudorf eine notwendige Ergänzung zu bereits bestehenden Events. „Uns brechen immer mehr Veranstaltungen weg. Damit wird uns langsam unsere Existenzgrundlage entzogen“, ordnet der Schausteller ein. Hinzu komme, dass es in Duisburg kaum mehr Gelände für Volksfeste gebe.

Vielmehr sieht der Verband in der Sommerkirmes am Stadion das Wiederaufleben einer jahrzehntelang gepflegten Tradition. Auf dem Gelände hat es in der Vergangenheit schon Maikirmessen und Schützenfeste gegeben.

Unklar ist hingegen noch die Zeitspanne des Rummels. Ein Wochenende bis zu anderthalb Wochen Ende Juli sind derzeit im Gespräch. Da hat sein Verband bislang ein Sommerloch. Die Details sollen sich in den nächsten Tagen klären. Eine lange Kirmes würde jedoch auf denselben Termin wie das Stadtfest fallen und auf ein Football-Spiel von Rhine Fire.

Den Abstand zur Beecker Kirmes (30. Juni bis 4. Juli) bewerten Ralf Reminder und seine Verbandsmitglieder aber als ausreichend, um den Traditionsjahrmarkt im Norden nicht zu beschädigen. Ein Footballspiel sieht der Vorsitzende nicht als Hinderungsgrund. So verweist er auf das Abschiedsspiel von Ennatz Dietz am 10. Mai 1988. Damals habe es ein volles Stadion gegeben, eine Maikirmes und einen Trödelmarkt.

Nicht alle örtlichen Schausteller stehen hinter der geplanten Veranstaltung

Entschieden gegen das MSV-Stadion als Kirmesstandort ist allerdings der zweite örtliche Branchenverband, der Schaustellerverein Groß-Duisburg. Er glaubt nicht, dort noch Geld verdienen zu können. Als Ersatz für die Beecker Kirmes hatte dessen Vorstand den Landschaftspark als Jahrmarktgelände ins Spiel gebracht – allerdings erfolglos. Die Anwohner an der MSV-Arena waren ebenfalls nicht begeistert von der angedachten Sportpark-Kirmes und haben auf den Stadtrat eingewirkt, dass der Rummel nicht von Beeck nach Neudorf umzieht.

Doch über die Sommerkirmes entscheidet diesmal nicht die Politik, sondern die Fachverwaltung – und das nach Recht und Gesetz.

