A59 Schaden an Grunewaldbrücke: A 59 in Duisburg voll gesperrt

Duisburg. Die A 59 ist in Duisburg gesperrt worden. Grund dafür ist ein 10 bis 15 Zentimeter Spalt an einem Fahrbahnübergang der Grunewaldbrücke.

Die A 59 ist in Duisburg am Donnerstagmorgen überraschend gesperrt worden.

Wegen eines Schadens an einem Fahrbahnübergang der Grunewaldbrücke hat die Autobahn GmbH Rheinland die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Hochfeld und Duisburg-Wanheimerort in beide Richtungen gesperrt.

A 59 in Duisburg: 10 bis 15 Zentimeter langer Spalt in der Fahrbahndecke entdeckt

Genau im Scheitelpunkt der Brücke ist an dem Übergang, der in die Asphaltdecke eingelassen ist, ein zehn bis 15 lange Zentimeter langer Spalt entstanden. Die Lücke erlaubt einen tiefen Blick in die Fahrbahndecke.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Duisburg entdeckten ihn am Donnerstagmorgen

Der Schaden wird nun überprüft werden. „Die Frage ist, ob es sich nach den kalten Tagen um einen vergleichsweise harmlosen Frostaufbruch handelt oder das Problem tiefer im Unterbau der Brücke liegt“, so Zoporowski.

Experten vor Ort wollen kurzfristig über notwendige Reparaturarbeiten entscheiden

Zusammen mit der Polizei sind die Experten der Autobahn GmbH Rheinland vor Ort und wollen demnach kurzfristig über die notwendigen Reparaturarbeiten entscheiden. Noch am Donnerstag soll Klarheit über die Dauer der Sperrung herrschen.

Ein Bild des Schadens an der Grunewaldbrücke. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Autobahn GmbH Rheinland hatte zunächst noch auf eine kurzfristige Behebung des Schadens am Donnerstag gehofft. Diese Hoffnung scheint jedoch beim Blick auf das Ausmaß der Probleme vor Ort gering. „Wenn die Brückenkonstruktion genauer untersucht werden muss, wird eine Fachfirma beauftragt und die A 59 bleibt mindestens mehrere Tage gesperrt – ob weiter voll oder nur teilweise, hängt auch damit zusammen, wo das Problem genau liegt beziehungsweise wo genau gearbeitet werden muss.“

Autofahrer sollen über die A 3 ausweichen

Autofahrer werden aktuell vor der Abfahrt Hochfeld (aus Norden) und Wanheimerort (aus Süden) von der Autobahn geleitet. Dabei ist allerdings Geduld gefragt: Nach Angaben des WDR von 13 Uhr staut der Verkehr sich vor den Sperrungen auf jeweils zwei Kilometern. Es wird empfohlen, über die parallel laufende A 3 auszuweichen.

Um den Zufluss auf die Stauenden zu minimieren, lässt die Polizei auch an den Autobahnauffahrten Duissern und Zentrum in Richtung Süden keine Autos mehr auffahren.

Auf den innerstädtischen Verkehr hat die Sperrung bereits Auswirkungen: An einigen Ampeln, wie zum Beispiel an der Kremerstraße, müssen sich Autofahrer auf lange Wartezeiten einstellen.

Vor rund zwei Jahren war schon mal ein Schaden an einer Fahrbahn-Übergangskonstruktion auf der Grunewaldbrücke festgestellt worden. Die damals noch zuständige Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr musste vor der Brücke ebenfalls zwischen den Anschlussstellen Hochfeld und Wanheimerort einen Fahrstreifen auf der A 59 in Richtung Düsseldorf sperren.