Ruhrorter Hafenfest 2023: Neuerung schon vor dem Startschuss

Duisburg. Der neue Veranstalter Duisburg Kontor präsentiert schon vor dem Start des Ruhrorter Hafenfestes ein neues Angebot. Was dahinter steckt.

Dem Ruhrorter Hafenfest, das vom 18. bis zum 201 August stattfindet, soll in diesem Jahr erstmals eine komplette „Hafenwoche“ voran gestellt werden. Duisburger sollen die Möglichkeit bekommen, Firmen kennen zulernen, die im Hafengebiet ihren Sitz haben. Der neue Veranstalter Duisburg Kontor will so die „emotionale Bindung“ der Duisburger an den Hafen verstärken. Vom 14. bis 18. August wird täglich mindestens ein Rundgang angeboten. Für die Plätze gilt: Wenn weg, dann weg.

„Der Hafen gehört zu den Top-Vermarktungsthemen, die wir in Duisburg haben. Das Hafenfest ist bereits profiliert, aber es soll nicht nur Kirmes, Feuerwerk und Fischbude sein“, erklärt Kontor-Chef Uwe Kluge. Vor allem, wenn wie in diesem Jahr die Kölner Lichter ausfallen, sei Duisburg die einzige Stadt weit und breit, die ein solches Fest mit Schiffsparade und Feuerwerk veranstalte.

Veranstalter: Duisburger sollen „emotionale Bindung“ zum Hafen entwickeln

Uwe Kluge, Geschäftsf̈ührer von Duisburg Kontor freut sich auf die bevorstehende erste Hafenwoche. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Als neuer Veranstalter wolle man zudem deutlich machen, welche Bedeutung der Hafen für Duisburg und die Region habe. Die Idee für die „Hafenwoche“ ist denn auch aus gemeinsamen Gesprächen mit den Sponsoren entstanden. Dazu gehören unter anderem das Ruhrorter Traditionsunternehmen Haniel, Duisport, Rhenus Logistics und das Binnenschifffahrtsunternehmen HGK Shipping.

Kluge weiß: Viele Duisburger nehmen den Hafen vor allem in Form von Lkw-Verkehr in der Stadt wahr. Das möchte er ändern. In der Vergangenheit gab sich der Hafen indes eher öffentlichkeitsscheu. Das Gelände gehört zur sensiblen Infrastruktur. Und auch die offizielle Feier zum 300. Hafengeburtstag fand als geschlossene Gesellschaft vor den Augen der Ruhrorter auf der Mercatorinsel statt. „Wir wollen nicht zurück schauen, sondern nach vorne blicken. Das ist ein erster Aufschlag und wir hoffen, dass das Interesse groß ist und wir im nächsten Jahr noch viel mehr anbieten können“, betont Kluge.

Folgende Rundgänge und Termine gibt’s bei der Premiere:

Thorben und Birger Hubert lassen sich auf dem Schulschiff ausbilden. Nun können auch Duisburger einmal hinter die Kulissen schauen. Foto: Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

• Am Montag, 14. August, führt die Franz Haniel & Cie. GmbH durch das Haniel Museum. Dabei werden die Themen Schifffahrt, Handel, Bergbau sowie Hüttenindustrie behandelt. Los geht’s um 17 Uhr.

• Ebenfalls am Montag, 14. August, ist es möglich, den Kransimulator der Duisburger Hafen AG zu besichtigen und sich selbst als Kranführer auszuprobieren. Beginn ist hier um 15 Uhr.

• Am Dienstag, 15. August, öffnet die Wittig GmbH ihre Pforten und lädt von 17 bis 18 Uhr zu einer Führung ein. Wittig ist ein über 120 Jahre altes Handelsunternehmen im Bereich Schiffsausrüstung, Industrie und Häfen und bereits seit der Gründung 1898 in Duisburg ansässig.

• Am Mittwoch, 16. August, wird ein Rundgang über das Schulschiff „Rhein“ angeboten. Von 17 bis 18 Uhr bekommt man einen Eindruck von der mittlerweile recht einzigartigen Einrichtung des Schulschiffes. Hier werden Matrosen für den Einsatz in ganz Deutschland und Europa ausgebildet.

• Am Donnerstag, 17. August, lädt die Duisburger Hafen AG zu einer Werksrundfahrt ein. Während der Hafenführung mit dem Bus erhalten die Gäste nähere Informationen zur Entstehung und Geschichte der Duisport-Gruppe und lernen noch etwas über die Bedeutung des größten Binnenhafens der Welt im internationalen Wirtschaftsgeschehen. Start ist um 16 Uhr.

Wie viele Interessierte an den Veranstaltungen teilnehmen können, ist recht unterschiedlich. Anmeldungen sind ab sofort über die Internetseite www.duisburg-tourismus.de möglich. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Die Eintrittsgelder werden im Anschluss an den Verein „Ruhrorter Hafenkids“ gespendet.

