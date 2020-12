Raubserie auf Discounter: Neue Erkenntnis aus Duisburg

Duisburg. Sechsmal hat ein Räuber bei Discountern in NRW zugeschlagen. Ein Bericht in der Sendung „Aktenzeichen XY“ nennt neue Details zur Tat in Duisburg.

Das ZDF hat in seiner Fernsehreihe „Aktentzeichen XY“ über einen Supermarkt-Räuber berichtet, der nach bisherigen Erkenntnissen auch in Duisburg aktiv war.

Sechsmal schlug der Unbekannte zwischen Dezember 2017 und Februar 2020 in Discounter-Filialen in NRW zu, hat es besonders auf die Kette Kaufland abgesehen.

Raubüberfall auf Kaufland in Duisburg: Kassierin verfolgt Täter

Seine Herangehensweise ist bei allen bekannten Taten nahezu identisch: Er betritt die Discounter in den Abendstunden, verfolgt Angestellte bis in die Geschäftsräume, bedroht sie dort mit einer Pistole und fordert Geld.

Mit diesem Modus Operandi ist der Räuber am 31. Oktober 2019 gegen 20 Uhr auch in der Kaufland-Filiale in Duisburg-Kaßlerfeld erfolgreich. Die Besonderheit hier: Eine Kassiererin verfolgt den Mann und sieht, wie er in ein weißes Auto stieg. Sie kann sich sogar ein Kennzeichen-Fragment merken, DU-CM-??. Eine neue Erkenntnis für die Ermittler: Der Räuber fährt als Beifahrer davon, hat also möglicherweise einen Komplizen.

Raubserie auf Discounter: Kripo Hürth ermittelt

Die Kripo Hürth ermittelt zu der Raubserie und hat auch eine Beschreibung des Tatverdächtigen veröffentlicht: Er ist 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und wird als „südländischer Typ“ beschrieben. Er soll einen dunklen Teint, schwarze, kurze, glatte Haare, dunkle Augen, einen Drei-Tage-Bart und ein rundes Gesicht haben. Auf Zeugen machte er insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Er sei Rechtshänder, habe eine dunkle Stimme und spreche Deutsch mit Akzent.

Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler unter 02233 52 0 entgegen.