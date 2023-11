Rätsel um den Toten im Park – wer ist dieser Unbekannte?

Im Schwelgernpark in Marxloh stießen Spaziergänger auf den Toten.

Duisburg. Die Duisburger Polizei rätselt über die Identität eines Toten aus dem Marxloher Schwelgernpark. Worauf die Ermittler der Kripo nun hoffen.

Die Polizei Duisburg rätselt über die Identität eines Toten. Wie jetzt bekannt wurde, haben Spaziergänger den Mann bereits am Nachmittag des 5. November, einem Sonntag, im Schwelgernpark in Marxloh entdeckt.

Gegen 16 Uhr fanden sie den Unbekannten, der sich offensichtlich an einem Baum erhangen hatte, und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei bargen den Mann. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. „Im Rahmen der Untersuchung ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Schwelgernpark liegt in Marxloh an der Wiesenstraße. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Wer ist der Tote aus dem Marxloher Schwelgernpark? Polizei bittet um Hinweise

Allerdings: Wer der Tote ist, ist noch völlig unklar. Deshalb wendet die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit, auch wenn das nach einem Suizid eher unüblich ist. Aber: Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann ist etwa 60 bis 70 Jahre und 1,66 Meter groß. Er hat eine untersetzte Figur, graumeliertes Haar und einen grauen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt seines Todes trug er einen Norwegerpullover und eine schwarze Jacke. Im Internet hat die Polizei ein Foto des Toten veröffentlicht. Der Link: https://polizei.nrw/fahndung/119567.

Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.

+++ Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 (kostenlos). Die Nummer ist rund um die Uhr besetzt. +++

