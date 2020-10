Duisburg. Das Duisburger Ordnungsamt hat am Wochenende mit Blick auf Corona-Verstöße bei privaten Feiern 30 Lokalitäten überprüft. So geht die Behörde vor.

Der Städtische Außendienst hat am vergangenen Wochenende (23. bis bis 25. Oktober) mit Blick auf private Feiern unter anderem 30 Fest- und Veranstaltungssäle in Duisburg überprüft. Dies teilte Stadtsprecherin Gabi Priem auf Nachfrage der Redaktion mit.

Demnach finden solche Kontrollen üblicherweise dann statt, wenn konkrete Erkenntnisse über Feiern vorliegen, die möglicherweise nicht im Einklang mit der Corona-Schutzverordnung stehen. „Hierbei folgen wir auch Hinweisen von Bürgern oder der Polizei“, sagt Priem.

Private Feiern: Duisburger Ordnungsamt geht Hinweisen der Bürger und Polizei nach

So hatte das Ordnungsamt Anfang Oktober beispielsweise nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen Kindergeburtstag mit 150 Gästen in einem von der Familie privat angemieteten Festsaal in Röttgersbach beendet. Bei den aktuellen Kontrollen, so die Stadtsprecherin, seien keinerlei Verstöße festgestellt worden. Sie betont aber, dass einzelne Betriebe gegebenenfalls auch mehrmals aufgesucht werden.

