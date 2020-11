Die Polizei hat am Sonntagmittag eine Ansammlung von Gegnern der Corona -Schutzmaßnamen vor dem Zoo-Haupteingang in Duisburg aufgelöst. An der Mülheimer Straße hatten sich rund 70 Menschen versammelt, obwohl das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) am Freitagabend eine angemeldete Kundgebung der „Querdenker“-Initiative mit Marsch in die Duisburger Innenstadt untersagt hatte (wir berichteten).

Der Antragsteller war mit einem Eilantrag gegen das Verbot der Stadt Duisburg und des Verwaltungsgerichts Düsseldorf auch bei den Münsteraner Richtern gescheitert. Dennoch kamen am Sonntag Demonstranten zusammen, die in größeren Gruppen ohne Hygiene-Abstand und zumeist ohne Atemschutz zusammenstanden.

Duisburger Polizei war auf Treffen der Corona-Gegner vorbereitet

Die Polizei war darauf vorbereitet, dass sich Corona-Gegner über das Verbot hinwegsetzen würden. Sie war mit mehreren Fahrzeugen und rund 20 Beamten vor Ort. Die Einsatzleitung bewertete die Zusammenkunft analog zur untersagten Demonstration und löste die Versammlung auf. Die Teilnehmer kamen der Aufforderung nach, den Platz zu verlassen. Einige Grüppchen bewegten sich, begleitet von den Beamten noch ein Stückweit in Richtung Innenstadt.

Die ursprünglich für bis zu 5000 Teilnehmer beantragte Demonstration hatte die Stadt mit Verweis auf die den hohen Corona-Inzidenzwert in Duisburg verboten. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte die Entscheidung bestätigt, auch die Richter am OVG schrieben in ihrer Begründung, es spreche „Überwiegendes für die Rechtmäßigkeit des Verbots“. Einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Versammlungsfreiheit des Antragstellers habe die Beschwerde nicht dargelegt.

Zu eine Kundgebung der „Querdenker“ in Bochum, die von den Gerichten genehmigt wurde, fanden sich am Sonntag in Bochum rund 500 Teilnehmer ein, die weitgehend friedlich und diszipliniert demonstrierten.