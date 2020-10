Polizei findet Vermisste (14) tot in Duisburger Abbruchhaus

Duisburg. Leichenfund in Duisburg-Hochfeld: In einem leerstehenden Abbruchhaus hat die Polizei am Samstag die Leiche einer vermissten 14-Jährigen gefunden.

In einem Abbruchhaus in Duisburg-Hochfeld hat die Polizei am frühen Samstagabend ein totes Mädchen (14) gefunden. Die Jugendliche war am Vortag gemeinsam mit einem gleichaltrigen Jungen als vermisst gemeldet worden.

Die genauen Umstände des Todes sind laut Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Womöglich ist das Mädchen aus größerer Höhe abgestürzt. Es stehe noch nicht fest, ob es sich um ein Kapitaldelikt, einen Suizid oder ein tragisches Unglück handelt. Die Polizei riegelte das leerstehende Haus in der Heerstraße ab. Es steht kurz vor dem Abbruch.

Ebenfalls vermisster Junge in Düsseldorf aufgegriffen

Gemeinsam mit dem Mädchen sei am Freitag auch ein Junge vermisst gemeldet worden. Er sei in Düsseldorf aufgegriffen worden, erklärte der Polizeisprecher. Ob er etwas mit dem Tod des Mädchen zu tun hat steht bisher nicht fest. Der Jugendliche wird noch befragt.