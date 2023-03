Nach dem Galeria-Aus in Duisburg an der Düsseldorfer Straße wird von der Politik eine Zukunft für die Mitarbeiter gefordert.

Warenhaus Perspektiven für Galeria-Mitarbeiter in Duisburg gefordert

Duisburg. Nach dem Galeria-Aus in Duisburg an der Düsseldorfer Straße fordern Kommunalpolitiker eine Perspektive für die 64 Mitarbeiter und das Gebäude.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt wie berichtet in wenigen Monaten die Duisburger Filiale an der Düsseldorfer Straße. SPD und CDU in Duisburg fordern berufliche Perspektiven für die 64 Beschäftigten und Gespräche über die bald leerstehende Gebäude.

„Unsere volle Solidarität gilt den Beschäftigten, für die schnell sozialverträgliche Lösungen gefunden werden müssen“, sagt Bruno Sagurna, SPD-Fraktionschef in Duisburg. Dieser Verantwortung müsse sich nun der insolvente Warenhauskonzern stellen. Die CDU-Ratsfraktion fordert, dass die Mitarbeiter „maximal unterstützt werden“, heißt es in einer Mitteilung, zunächst durch den Warenhauskonzern und für den Job-Transfer von der Duisburger Arbeitsagentur.

Eine neue Perspektive für die Immobilie

Für viele Duisburger und Duisburgerinnen sei die „altehrwürdige Kaufhof-Filiale an der Düsseldorfer Straße über Jahrzehnte eine vertraute Warenhausadresse“ gewesen, sagt Thomas Mahlberg, CDU-Ratsfraktionsvorsitzender in Duisburg. Generationen haben dort eingekauft – „in den vergangenen Jahren aber leider immer weniger“, so Mahlberg.

„Umgehend müssen Gespräche zwischen Eigentümer und Stadt geführt werden, wie eine nachhaltige Folgenutzung des Gebäudes oder des Areals aussehen könnte. Ein anhaltender Leerstand muss unbedingt verhindert werden“, sagt Mahlberg über die Immobilie. Die Stadtspitze sowie die Duisburger Wirtschaftsförderung hatten bereits vertrauliche Gespräche mit dem Eigentümer bestätigt. „Für den Standort Düsseldorfer Straße und das Umfeld müssen jetzt geeignete Zukunftsperspektiven im Zusammenspiel von Eigentümern und Stadt entwickelt werden“, fordert Bruno Sagurna.

