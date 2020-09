„Perfide Maschen“: Polizei Duisburg warnt vor Trickbetrügern

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat erneut vor Trickbetrügern gewarnt, die einen „ungeheuren Druck“ auf Senioren ausüben. Aktueller Fall in Obermeiderich.

Enkel mit Geldproblemen, Handwerker, die Wasserleitungen überprüfen wollen und Polizisten, die die Wohnung auf Einbrüche untersuchen müssen – die Polizei Duisburg warnt aktuell wieder vor Trickbetrügern. Diese würden bei ihren „perfide Maschen“ einen „ungeheuren Druck“ auf Senioren aufbauen.

Der aktuellste Fall ereignete sich am Montag an der Essen-Steeler-Straße in Obermeiderich. Um 12.30 klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer Seniorin. Er gab sich als Handwerker aus, der Wasserrohre überprüfen müsse. Der Mann schickte die 83-Jährige in die Küche, um dort den Wasserhahn aufzudrehen.

Die unbeobachtete Zeit nutze er dann um durch die Räume zu gehen und ein Kästchen mit kostbarem Schmuck zu stehlen. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.

Polizei Duisburg bittet Bürger um Mithilfe

In Zusammenhang mit dem Betrug in Obermeiderich bittet die Polizei erneut Familienangehörigen, Nachbarn, Freunde und Bekannte darum, ältere Menschen auf das Vorgehen der Trickbetrüger hinzuweisen.