Paar heiratet bei Parookaville – „Evil“ Jared wird Trauzeuge

Parookaville zählt zu den größten Musikfestivals in Europa. Fans freuen sich schon auf 2023. Wir haben alle wichtigen Informationen gesammelt.

Duisburg. Sie lernten sich 2015 durch Parookaville kennen – 2023 werden Alina und Iwo auf dem Musik-Festival heiraten. Die besondere Liebesgeschichte.

Das Parookaville-Festival vom 21. bis zum 23. Juli rückt immer näher. Die spektakuläre Stadt-auf-Zeit auf dem Gelände am Flughafen Niederrhein in Weeze befindet sich bereits im Aufbau und die Fans elektronischer Tanzmusik fiebern dem Start entgegen. Eine große Extraportion Aufregung erlebt derzeit wohl Iwo. Der gebürtige Duisburger wird auf dem Musikfestival in einer einzigartigen Kirche seine Freundin Alina heiraten.

Schon zum siebten Mal in Folge suchen die Festival-Organisatoren in Kooperation mit der Brauerei Warsteiner ein Paar, das sich in der Stadt, die nur einmal im Jahr erwacht, rechtskräftig das Ja-Wort gibt. Das teilnehmende Pärchen bekommt dann ein Rundum-Hochzeitspaket. Bewerbungen für diese Chance soll es aus ganz Deutschland gegeben haben, teilt die Brauerei mit.

2020 gaben sich Sabrina und Marvin Hansen auf dem Parookaville-Festival das Ja-Wort. Jedes Jahr hat ein Paar die Chance auf das besondere Erlebnis. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Wahl fiel letztlich auf Alina und Iwo. Und die beiden sind wahrscheinlich so eng mit dem Festival verknüpft, wie kein anderes Paar – denn ohne das Event würde es diese Liebe wohl gar nicht geben. 2015 lernte der MSV-Fan seine Zukünftige in einer Facebook-Gruppe zum Festival mit mehreren hundert Mitgliedern kennen. Ein Jahr später besuchten sie das Festival als Paar.

Festival-Hochzeit bei Parookaville – „Evil“ Jared wird Trauzeuge

Das Glück perfekt machten die Geburten der beiden Töchter. Mittlerweile leben die medizinische Fachangestellte und die Fachkraft für Schutz und Sicherheit in Heinsberg. Und auch beim Bau des Eigenheims spielte das Festival eine große Rolle, denn die Zutrittsbändchen ihres ersten gemeinsamen Festivalbesuches sind in den Grundmauern ihres Hauses einbetoniert. Nun tauschen sie am 21. Juli die Festivalbändchen gegen Trauringe – vor den Augen der Verwandtschaft und zu elektronischen Beats.

Wer neben der Standesbeamtin als Trauzeuge auf der Hochzeitsurkunde unterschreibt, steht ebenfalls fest: „Evil“ Jared Hasselhoff ist besonderer Gast bei der Trauung. Der US-amerikanische Musiker war zehn Jahre lang Bassist der Bloodhound Gang, wohnt seit 2006 in Berlin, legt als DJ auf und ist mit diversen – mitunter sehr skurrilen – Auftritten in TV-Shows auch in der deutschen Fernsehlandschaft ein bekanntes Gesicht.

