„Knäcke“ alias Markus Siebert unterhält in der Duisburger Innenstadt mit Slapstick-Einlagen.

Kultur Open-Air-Theater mit ukrainischen Geflüchteten in Duisburg

Duisburg. Ein Straßentheaterfestival findet in drei Städten des Ruhrgebiets statt. Wo und wann deutsche und ukrainische Schauspieler in Duisburg auftreten.

Menschen aus der Ukraine, Polen und Deutschland haben ein Theaterprogramm entwickelt und präsentieren es vom 30. September bis 2. Oktober in drei Städten des Ruhrgebiets. „Heißes Pflaster“ heißt dieses Theaterfestival. Das Besondere: Die Aufführungen finden auf der Straße, unter freiem Himmel statt. Am Samstag ist eine Show in Duisburg zu sehen.

Das Programm vor dem Forum auf der Königstraße in Innenstadt beginnt mit drei Vorstellungen von „Knäcke“ alias Markus Siebert, der jeweils um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr mit Slapstick-Einlagen unterhält.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Straßentheaterfestival „Heißes Pflaster“ in der Duisburger Innenstadt

Um 17.30 Uhr findet ein Jugendtheater statt. Ein eigens zusammengestelltes Ensemble, bestehend aus jungen Menschen aus der Region sowie ukrainischen Geflüchteten, hat unter der Leitung des in Polen geborenen und heute in Köln lebenden Regisseurs und Theaterpädagogen Michal Nocon eine Eigenproduktion erarbeitet. Aufgeführt wird Peter Handkes „Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten“.

Der Eintritt zu den Darbietungen ist frei. Das vollständige Programm in Duisburg, Mülheim und Oberhausen gibt es im Internet unter www.heisses-pflaster-vol1.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg