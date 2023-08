Oldtimertour mit OB durch Duisburg: So können Sie mitfahren

Duisburg. Eine Oldtimertour durch Duisburg führt an außergewöhnliche Orte. OB Sören Link fährt mit. So kann sich jeder für die Fahrt im Oldtimer bewerben.

Auf Oldtimertour durch ihre Stadt können in diesem Jahr einige Duisburger gehen. Ein prominenter Teilnehmer bei der Rundfahrt am Samstag, 16. September, wird Oberbürgermeister Sören Link (SPD) sein: Die Oldtimertour ist eine Variante der Bürgerspaziergänge.

Oldtimertour durch Duisburg an außergewöhnliche Orte

Die Fahrt soll an außergewöhnliche Orte in Duisburg führen; welche, gibt die Stadt noch nicht bekannt. Zahlreiche Fahrer alter Autoklassiker haben bereits angekündigt, bei der Oldtimertour als Chauffeure dabei zu sein. Bei der Premiere 2018 waren unter den Fahrern auch Prominente wie ein Motorsport-Rennprofi.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Bürger, die sich bei der Ausfahrt in schicke alte Autos setzen möchten, können sich bis Freitag, 1. September, verbindlich per E-Mail anmelden: unterwegs.mit.dem.ob@stadt-duisburg.de. Die Plätze sind begrenzt, über die Teilnahme entscheidet das Los. Die Gewinner werden laut Stadtverwaltung am Dienstag, 5. September, per E-Mail benachrichtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg