Sorge um Sicherheit: Polizei berät auf Walsumer Kometenplatz

Die Polizei Duisburg wird jetzt beim Wochenmarkt auf dem Kometenplatz in Walsum-Aldenrade mit einem Stand vertreten sein und über Sicherheit und Opferschutz informieren.

Duisburg-Walsum. Jugendbanden und Drogendeals – die Situation auf dem Duisburger Kometenplatz wird schlimmer. Jetzt beraten Experten der Polizei über Sicherheit.

Was tue ich, wenn ich mich auf der Straße nicht mehr sicher fühle? An wen wende ich mich, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin? Wo finde ich Hilfe und Schutz? Diese Fragen beantworten Experten der Polizei Duisburg jetzt auf dem Kometenplatz in Aldenrade.

Gerade die Situation auf dem und rund um den Kometenplatz hat zuletzt bei Anwohnern, Ladenbesitzern und auch bei Marktbeschickern für Frust und Wut gesorgt. Sie berichten von aggressiven Jugendbanden, Belästigungen, gewalttätigen Übergriffen, auch von vereinzelten Raubüberfällen. Zudem soll dort regelmäßig Drogenhandel stattfinden. Seit zwei Jahren werde die Situation immer schlimmer. Polizei und Stadt haben angekündigt, sich dem Kometenplatz stärker widmen zu wollen.

Kommissare des Schwerpunktdienstes sowie der Kriminalprävention und des Opferschutzes haben am Freitag, 4. August, und am Dienstag, 8. August, am Polizei-Infostand von 9.30 bis 12.30 Uhr ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen aus Aldenrade, vereinbaren aber auch gerne individuelle Beratungstermine.

Mehr Informationen zu den Themen Prävention und Opferschutz gibt es auf duisburg.polizei.nrw/kkkpo.

