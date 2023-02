Obermarxloh: Neuer Bebauungsplan soll Wettbüros verhindern

Die Stadt Duisburg will verhindern, dass sich in Obermarxloh neue Wettbüros ansiedeln. Ein entsprechender Bauantrag ist schon im Rathaus eingegangen. (Symbolbild)

Duisburg-Obermarxloh. Die Stadt Duisburg will in Obermarxloh neue Wettbüros, Spielhallen und Bordelle per Bebauungsplan verhindern. Der Entwurf liegt öffentlich aus.

Die Stadt Duisburg will verhindern, dass sich in Obermarxloh an der Markgrafenstraße, Ecke Schlachthofstraße neue Vergnügungsstätten, also Wettbüros, Spielhallen oder Bordelle ansiedeln. Damit ihr dies möglich wird, muss sie einen Bebauungsplan aufstellen. Denn es liegt demnach bereits ein Bauantrag im Rathaus vor, um dort eine Wettbüro zu eröffnen. Ohne den Bebauungsplan müsse er genehmigt werden.

Der entsprechende Entwurf für den neuen Bebauungsplan Nummer 1270 liegt jetzt öffentlich aus, damit unter anderem die Duisburgerinnen und Duisburger Stellung dazu nehmen können. Der Entwurf gilt für Gebiet von 8350 Quadratmeter zwischen der Markgrafenstraße und Schlachthofstraße. Er soll verhindern, dass das dortige Wohnquartier und die weitere Nachbarschaft künftig durch Vergnügungsstätten gestört und abgewertet werden.

Der Bebauungsplanentwurf 1270 liegt bis einschließlich Freitag, 17. Februar, öffentlich aus und ist zusätzlich im Internet auf www.duisburg.de/bauleitplanung einsehbar. Während der Auslegungsfrist ist es möglich, Stellungnahmen einzureichen. Diese sind an den Oberbürgermeister zu richten und werden vom Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement entgegengenommen.

Die Unterlagen liegen im Stadthaus an der Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 aus. Termine können telefonisch montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 0160 96 82 32 39 oder per Mail an k.brauckmann@stadtduisburg.de vereinbart. Auskünfte zum Entwurf können nur telefonisch oder mit gegeben werden.

