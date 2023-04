Duisburger Grundschüler nehmen am Videowettbewerb des TV-Senders History Channel teil. Mit ihren Wasser-Experimenten hoffen sie auf den Sieg – und brauchen dafür Unterstützung.

Wettbewerb „History-Award“: So wollen Duisburger Grundschüler gewinnen

Duisburg-Beeck. Der TV-Sender „History Channel“ sucht das beliebteste Video. Duisburger Grundschüler wollen mit Experimenten gewinnen – und brauchen jetzt Hilfe.

Der Fernsehsender History Channel sucht derzeit das beliebteste Schülervideo, das sich kreativ mit dem Thema „Wasser ist Leben“ auseinandersetzt. Die Gewinner erhalten den 13. History-Award und ein Preisgeld für ihre Klassenkasse. Für Duisburg haben Dritt- und Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Lange Kamp aus Beeck ihr Videoprojekt für den Wettbewerb eingereicht, deren prominente Schirmherren der Fernsehmoderator Ralph Caspers und die Schauspielerin Emilia Flint sind. Jetzt hoffen die Grundschüler auf möglichst viel Unterstützung beim laufenden Online-Voting.

Die sozial-integrative Spielgruppe an der Grundschule hat einen Handyfilm für den History-Award eingereicht. Diese außerschulische Arbeitsgemeinschaft wird vom Kinderschutzbund betreut und beschäftigt sich ohnehin das gesamte Schuljahr mit dem übergeordneten Projekt „Leben in, am und mit Wasser“ – und dazu passt der Wettbewerb perfekt.

History-Award: Grundschüler aus Duisburg-Beeck hoffen auf viele Online-Stimmen

„Wir gewinnen!“, sagt daher auch die Drittklässlerin Jamila selbstbewusst. In dem fünfminütigen Video, das verschiedene altersgerechte Wasserexperimente präsentiert und auch Rollenspiel-Elemente beinhaltet, spielt die Neunjährige die Schlaubergerin der Gruppe.

Wie man Drehbücher schreibt und schauspielert, haben die acht Kinder natürlich nicht im Unterricht gelernt. „Manchmal war es peinlich“, erinnert sich die neunjährige Emilie, „weil wir sonst nicht so reden wie vor der Kamera.“ Doch letztlich haben alle Beteiligten ihr anfängliches Lampenfieber besiegt und sind sehr stolz auf ihren kleinen Wettbewerbsbeitrag.

History-Award 2023 - Beitrag der Grundschule Lange Kamp

Zumal auch junge Zuschauer einiges lernen können: Was passiert mit im Wasser schwimmenden Pfeffer, wenn er auf Seife trifft? Wie erkennt man, dass Wasser und Öl eine unterschiedliche Dichte haben? Wo überall kann man überhaupt Wasser finden?

Die Familien und Freunde der achtköpfigen Gruppe sowie ihre Mitschüler drücken nicht nur die Daumen, sie müssen bis zum 14. April auch fleißig auf der Webseite www.history-award.de abstimmen. Dann kann die Spielgruppe bis zu 2000 Euro gewinnen. Das Preisgeld würde einem Ausflug zugutekommen, wie die Gruppenleiterin und Duisburger Lehramtsstudentin Merisa Kurtanovic im Gespräch mit der Redaktion mitteilt. Das löst großen Jubel bei den Grundschülern aus, die am liebsten sofort einen weiteren Film mit neuen Experimenten drehen würden.

Schon Selbstvertrauen gewonnen: Folgt jetzt das Preisgeld für einen Ausflug?

Vier Nachmittage lang haben sich die Kinder Vorschläge für ihren Beitrag überlegt, das Drehbuch selbst geschrieben und den Film für den Videowettbewerb gedreht. „Wir hatten nur wenig Zeit, haben aber das Beste rausgeholt“, sagt Merisa Kurtanovic und spricht allen aus dem Herzen: „Es hat sich absolut gelohnt. Wenn wir gewinnen, ist das ein schönes Extra.“

Nicht nur Experimente führen die Grundschüler in ihrem Filmprojekt für den History-Award vor. Sie schlüpfen auch in die Rolle von Wasser, wie hier Egehan und Emelie, und haben dafür Wassertropfen-Kopfschmuck gebastelt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Besonders schön findet die 24-jährige Gruppenleiterin allerdings, dass alle Jungen und Mädchen unbedingt mitmachen wollten. Gerade für die schüchternen Schüler und für diejenigen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können, seien die Auftritte vor der Kamera eine besonders schwere Herausforderung gewesen. Aber die Kids hätten sie toll gemeistert und dadurch großes Selbstvertrauen gewonnen, lobt Merisa Kurtanovic, und „alle hatten großen Spaß“.

Das können die Kinder nur bestätigen. Sie malen sich schon enthusiastisch aus, wohin der geplante Ausflug wohl gehen könnte: In den Zoo? Ins Schwimmbad oder in die Eishalle? Zum Bowling oder gemeinsam zum Friseur? Die Vorschläge sind so zahlreich wie die Ideen für die Experimente und Szenen ihres Videobeitrags.

Sicher ist, verrät die Studentin, dass die Exkursion selbstverständlich Spaß machen wird, aber auch lehrreich sein soll. Genauso wie die Teilnahme am History-Award – und den Ausflug wird es natürlich auch ohne Preisgeld geben. Doch noch bestehen Chancen auf den Sieg und auf eine Einladung zur Preisverleihung in München.

>> Online-Abstimmung für die Filmbeiträge läuft bis zum 14. April

. Die 15-Jährige ist einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Alice Goldman in dem Kinofilm „Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs“ bekannt. Diesen Rolle übernahm sie unter anderem auch wieder in der 14. Staffel der Kinder- und Jugendserie „Die Pfefferkörner“. Die sozial-integrative Spielgruppe des Kinderschutzbundes will Kindern aus schwierigen Stadtteilen beim Werken und Spielen, bei Sport und Spaß zu gewaltarmem Miteinander anleiten und ihnen beibringen, dass es von Regeln und gegenseitigem Respekt getragen ist. Die Stadt Duisburg fördert diese Spielgruppen, von denen es auch eine in Hochfeld gibt.

